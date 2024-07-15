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إصابة 13 شخصا بحادث سير على طريق اربد – الرمثا

منذ 13 ثانية
إصابة 13 شخصا بحادث سير على طريق اربد – الرمثا

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الدفاع المدني مع الحادث سير مروع على طريق اربد – الرمثا في منطقة حوارة، مما اسفر عن إصابة ١٣ شخصا، تم نقلهم إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
وأكد مصدر طبي أن قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الملك عبدالله المؤسس استقبل ١٣ إصابة تتراوح بين المتوسطة والطفيفة، وأن جميع المصابين يخضعون حالياً للرعاية الطبية والمراقبة المستمرة في المستشفى


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