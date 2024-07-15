الأردني الكويتي يشارك في منتدى” 1001STARS “

وطنا اليوم:بحضور الرئيس التنفيذي هيثم البطيخي، شارك البنك الأردني الكويتي في منتدى “Stars initiative 1001”، التي نظمته مؤسسة التمويل الدوليةIFC، بحضور عدد من البنوك والشركات من مختلف القطاعات في الشرق الاوسط، حيث قدّم البنك مقترح لتوفير فرص عمل للفئات المحرومة اقتصاديًا والتي تشمل النساء والشباب غير المتعلمين أو العاطلين عن العمل أو غير المدربين، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وبموجب المقترح سيقوم البنك الأردني الكويتي، بالتعاون مع شريكه الاستراتيجي مؤسسة إنجاز غير الربحية، باستهداف 600 طالبة من الجامعات والمدارس في الأردن وفلسطين بدءًا من سن 12 عامًا، من خلال برنامج “طريقي إلى النجاح”، بالإضافة لتنفيذ برامج بناء القدرات المهنية وتعزيز مفاهيم الثقافة المالية والقيادة الاجتماعية، مما يشجع الشباب على المساهمة في النمو الاقتصادي الشامل والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون البنك الأردني الكويتي جزءًا من تزويد هؤلاء الطالبات بالأدوات والمهارات اللازمة للتوظيف.

علماً بأن شركة إنجاز تركز على إلهام وإعداد الشباب والإناث ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع وتسريع تنمية الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تطوير النظم البيئية للتعليم وريادة الأعمال.

وفي نهاية المنتدى، تم تكريم البنك على المقترح المقدم من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC، واعتمادنا كشريك في مبادرة 1001STARS.