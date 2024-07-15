أولياء أمور طلبة يوثقون ابتزاز مافيات امتحانات التوجيهي

وطنا اليوم:وثق ذوو طلبة الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2024 في الأردن، تسريب أسئلة الامتحانات عبر تطبيقي “واتساب” و”تيليغرام”، ما أثار موجة من الاستياء والقلق بين الأهالي والطلبة.

وأفاد ذوو طلبة بأنهم تلقوا رسائل تحتوي على أسئلة الامتحانات من مجموعات خاصة عبر التطبيق، مشيرين إلى أن المسربين يفاوضونهم على مبالغ مالية مقابل تزويدهم بالأسئلة.

وقام أهالي الطلبة بتوثيق استلامهم لأسئلة مسربة عبر تسجيلات صوتية وصور، خلال فترة انعقاد الامتحانات، معبرين عن قلقهم إزاء مصير أبنائهم الذين لم يحصلوا على أسئلة مسربة.

مناشدة بإنصاف الطلبة

وناشدوا باتخاذ إجراءات فورية لإنصاف أبنائهم وتحقيق العدالة لجميع الطلبة المتضررين، مطالبين بخفض معدلات القبول الجامعي لهذا العام وضمان نزاهة نتائج الامتحانات وبيئة امتحانية موحدة للجميع.

وتساءلوا عن مصير أبنائهم الطلبة المتضررين من تسريب الأسئلة، مطالبين بوضع حد لما حصل ومراعاتهم وإعادة الامتحانات، بالإضافة إلى تخفيض معدلات القبول الجامعية.

التربية توضح

من جهتها، قالت وزارة التربية والتعليم إن ما أشيع حول تسريب أسئلة امتحان العلوم الحياتية أو غيره من الامتحانات قبل بدء الامتحان ليس صحيحاً على الإطلاق.

وأكدت الوزارة أن هناك إجراءات ناظمة محكمة تتخذها إدارة الامتحانات والاختبارات بالتعاون مع الجهات المختصة تحول دون ذلك، ويستحيل معها تسرب الأسئلة قبل بدء الامتحان وكل النماذج التي تم تداولها بين الطلبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالامتحان.

وأضافت أنه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام 2024، إن ما حصل في هذه الدورة وفي الدورات السابقة عبر السنوات الماضية هو قيام البعض بتصوير ورقة الامتحان ونشرها أو إرسالها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الى أشخاص أو جهات خارج قاعة الامتحان، مشيرة إلى أن هذا الأمر بطبيعة الحال من مسؤولية مديري القاعات والمراقبين.

وأشارت وزارة التربية إلى أنه تم ضبط أكثر من ألف مخالفة من قبل الطلبة الذين تمكنوا من إخفاء أجهزة الهاتف أو أجهزة إلكترونية أخرى وإدخالها الى قاعة الامتحان، مؤكدة أنه عندما استخدموها تم اكتشافهم وعوقبوا بحرمانهم دورتين متتاليتين حسب التعليمات الناظمة للامتحان.