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رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية بالرمثا

منذ ساعتين
رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية بالرمثا

وطنا اليوم_تسلمت 18 أسرة عفيفة في لواء الرمثا بمحافظة إربد، اليوم الاثنين، مساكن جديدة ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة، التي جاء إنشاؤها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء ووجهاء المحافظة.

وتستهدف مبادرة مساكن الأسر العفيفة، التي أطلقت عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير متطلبات الحياة الكريمة للأسر المستفيدة، التي تعد الأكثر عوزا واستحقاقا، حيث يتم اختيارها وفق أسس تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية تستند إلى عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والحالة الصحية لأفرادها.

وسلم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومحافظ إربد رضوان العتوم، شهادات الانتفاع ومفاتيح المساكن للأسر المستفيدة.


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