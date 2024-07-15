إعلان أسماء المشاركين في “بشاير جرش” للمواهب الشابة بنسخته 11

وطنا اليوم_ أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان “بشاير جرش” للمواهب الشابة في دورته الحادية عشرة عن أسماء المشاركين في مختلف الفئات الفنية. يهدف المهرجان إلى اكتشاف المواهب الشابة ودعمها من خلال توفير منصة لعرض أعمالهم الفنية والإبداعية.

### المشاركون في مختلف الفئات:

#### الشعر:

– علي عامر جمعة عيدة

– عبدالرحيم محمود عبدالله كافيه

– ريم محمود مصطفى حمدان

– علا صبحي أحمد يعقوب

– حازم رائد حسن المطلق

– عبدالرحمن محمد سعيد بني أحمد

– أحمد خير محمد غريب

– محمود جمال جميل عبد الهادي

– حذيفة عمر قفطان المومني

– زيد فريد إبراهيم مصطفى

– أنوار عيسى موسى عثمان

– علي عايد خلف بشابشه

– رغد وليد فيصل دردور

– دارين احمد كردي اعريق

– محمد نور هشام محمود الغرايبة

#### القصة القصيرة:

– إيمان علي محمد عبد الحافظ

– رفاه عمر عبد الحميد عمر

– شهد جهاد إبراهيم حسينات

– ولاء نزار قاسم مشرقي

– مالك يوسف محمد أبو السعود

– ليمار عمر قفطان المومني

– شهد خالد عبد اللطيف آل سعيفان

– ملاك علاءالدين محمد مساعدة

– لجين ابراهيم محمود صباح

– راكان ربيع ابراهيم الحيصه

– إيناس إبراهيم محمد أبو توبه

– ولاء عماد يوسف عصفور

– أريج حسين محمد البرايسة

– عبدالله محمود مرزوق الديخ

#### السينما:

– سندس ذيب حسن السميرات بفيلم “براءة”

– آيات جهاد عبدالمجيد الجدي بفيلم “بالألوان”

– تمارا غسان أنور عويس بفيلم “عالم مريانا”

– سلطان عبدالله يوسف حجازي بفيلم “إدغام”

– روان مناور محمد أبو عاشور بفيلم “جوهر”

– جهاد وجيه عاطف دحدوله بفيلم “احبّي شاعراً”

– روان وليد محمد نخلة بفيلم “حي”

– شهد كاظم صالح عبدالغني بفيلم “شباك”

#### الفن التشكيلي:

– ملاك خالد إسماعيل الحمود

– مايا محمد مطلق الملاك

– حلا ياسر عبدالله صالح

– روان امين محمد مرار

– هاله محمود عبدالله صالح

– رزان ياسر ماجد العسلي

– سارة ثائر أشقر أشقر

– إسراء خالد محمد المصري

– بثينة محمد عبدالله اشتيات

– اعتدال سامر ناصر أبو سنينة

– نور محمد أحمد أبو حوسه

– آية فرحان علي أبو يحيى

– نيبال أيمن فلاح العدوان

– دعاء فخري محمد المومني

– رندا سامي مصطفى عزام

– شروق عبدالفتاح محمد عزام

– سلسبيل حسين إسماعيل خشاشنه

– نسرين ربيع محمد الطنبور

– أحمد عدنان محمد الذيب

– أمينة حسن محمود علي

– سارة محمد سالم الطالب

– رانيا عماد إسماعيل الحروب

– مرح رائد خضر العموري

– ميرا أيمن نادر سماره

– هيام زهير يعقوب خروب

– هديل حسين حسن كتكت

– تمارا عمر محمد الحوامدة

– شهد هشام ممدوح المعايطة

– زينب عزمي زهير صايمة

– نور صالح سلمان العوران

– شروق عبدالفتاح محمد عزام

– بانه خالد محمود الكراعين

– زينة محمد أحمد المومني

– إيمان حسين عبدالله مفلح

– مريم نبيل صالح صلاح

– لين بلال منصور الحياري

#### التصوير الفوتوغرافي:

– أحمد محمد سليمان الحساسين

– آيات أكرم محمد الخوالدة

– براءة محمد علي المرافي

– يزن أبو قديس

– وليم أيوب

– فارس رواشدة

– نقولا شنودة

– عمر قسوس

– عمار أبو بكر

– سند هلسة

– سند العمارين

– جعفر الدجاني

– إيليا أيوب

– بندر أسامة محمد حمودة

– سامي زهير نصرالله

– فاطمة بلال محمد الشريف

– أحمد حرب

– زكريا مقدادي

– رامة غالب أحمد مسعود

– “محمد هشام” بديع القلم

– رفيق عبد القادر

### لجنة الفرز والتقييم:

تضمنت لجنة الفرز والتقييم مجموعة من الأدباء والنقاد والفنانين، منهم الكاتبة الدكتورة نهلة الشقران، الناقد السينمائي الصحفي ناجح حسن، المخرج الدكتور عمر نقرش، الكاتبة الدكتورة صبحا علقم، الفنان والملحن فتحي الضمور، الفنان التشكيلي كمال أبو حلاوة، والمصور الفوتوغرافي سقراط قاحوش .