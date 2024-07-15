ترفيعات وتنقلات وإحالات في القضاء الأردني (أسماء)

وطنا اليوم:قرر المجلس القضائي ترفيـع الـسادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة العليـا اعتبـاراً من تاريخ (1/8/2024) ورفع القرار إلـى المقـام السامي ليتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسيـن – حفظه الله – بتوشيحـه بالإرادة الملكية السامية :
رئيس محكمة البداية الضريبية القاضي الدكتور/محمد خليفه مناور النعيم
مفتش المحاكم القاضي السيد/خالد عبدالله عويد الدبوبي
قاضي محكمة استئناف عمان السيد/جمال اكرم فوزي الردايده
قاضي محكمة استئناف عمان السيد/اميل فلاح حمود الرواشده
مفتش المحاكم القاضي السيد/ايمن محمدابراهيم بدر الغزاوي
قاضي محكمة الجنايات الكـبرى السيد/عماد ياسين عبدالقادر خطايبه
مفتش المحاكم القاضي السيد/نضال حسن احمد المومني
قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/احمد محمد احمد التـرك
قاضي محكمة استئناف اربد السيد/مروان منيـزل زاهـي الرشدان
قاضي محكمة استئناف عمان السيد/موسى احمد ابراهيم مقدادي
قاضي محكمة استئناف عمان السيد/نمر فايز حمدان السعايدة
قاضي محكمة استئناف عمان السيد/سطام مشهور فايز المجالي
كما قرر المجلس إجراء الترفيعـات القضائيـة للسادة القضاة التالية أسماؤهـم وذلك اعتباراً من تاريـخ ( 1/9/2024) وعلى النحو المبين تالياً :
أولاً: ترفيع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهم إلى أدنى مربـوط الدرجة الخاصة:
قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/
شاكر ابراهيم سلامه العموش
رئيس محكمة الطفيلة الابتدائية القاضي السيد/
محمد سليمان محمود عوجان
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
اشرف محمد قصي امين شموط
قاضي محكمة استئناف اربد الدكتورة/
جواهر حسن سلمان الجبور
مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/
معاويه محمد حمدان السعايده
مدعي عام مادبا القاضي السيدة/
عهود عبدالله مناور المجالي
مدعي عام الجنايات الكبـرى القاضي السيد/
عماد محمد عقله الغويري
رئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/
محمد صادق عبدالله ربابعه
قاضي المكتب الفـني لمحكمة التمييـز السيد/
جمال عبدالكريم عيسى العفيف
قاضي محكمة استئناف عمان السيد/
ياسين سليم صلاح بـني حمد
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
رامي نهيد موسى صلاح
قاضي المكتب الفـني لمحكمة التمييـز السيد/
سامر احمد مصطفى حنون
رئيس محكمة الرصيفة الابتدائية القاضي السيدة/
كفاح عبدالمهدي مسلم الدروبي
مدعي عام عمان القاضي السيدة/
خلود نايف علي العدوان
مدعي عام الجنايات الكـبرى القاضي السيد/
فالح اسماعيل سليمان ابوهلاله
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
يحـيى صالح محمد الزواهره
قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/
احمد عبد المهدي امين الفاعوري
قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/
محمد عوض فناطل الزيدان
النائب العام الضريبي القاضي السيد/
سفيان محمد علي عبيدات
رئيس محكمة المفرق الابتدائية القاضي الدكتور/
فراس غازي سعيد الشطناوي
مدعي عام السلط القاضي السيد/
مهند محمدعلي حامد الخوالده
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/
خالد ضاحي ذياب الصبيحات
رئيس محكمة السلط الابتدائية القاضي السيد/
محمد سلمان عبدالله ملحم
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
محمد ياسين اسماعيل البجق
النائب العام الجمركي القاضي السيد/
حاتم ابراهيم عبد الخالق ابو عزام
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/
مصطفى خالد محمود القيام
|
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
دعاء مصطفى صادق السوقي
القاضي المسمى للعمل لدى محكمة أمن الدولة السيد/
عفيف محمد امين الخوالدة
ثانياً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربوط الدرجـة الأولى :
قاضي محكمة الجنايات الكـبرى السيد/
احمد حسين سعيد المراشده
قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/
مرزوق سليمان هلال العموش
مدعي عام الجنايات الكـبرى القاضي السيد/
فرحان كساب شحاده العبد الله
قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/
عادل ناصر موسى حمدان
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
بسام محمود قاسم ملكاوي
قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/
لؤي سامي علي الشرايري
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
سامي خلف علي الرقاد
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/
اكرم اسماعيل سليمان سلامه
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الدكتور/
زيد عبدالوهاب عبدالحميد الركابات
قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيد/
اسامه عبدالغني عبدالعزيز الرعود
مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/
عاطف حمدان قبلان الخوالده
مدعي عام الرمثا القاضي السيد/
صلاح هليل صالح الخالدي
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/
مأمون مصطفى عبدالكريم العيسى
مدعي عام الرصيفة القاضي السيد/
عثمان عبدالكريم عبدالله العمايره
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/
عبدالله عزام غالب القاضي
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
بلال حسين محمد ملكاوي
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
سمير عبدالحافظ مسلم الصرايرة
قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/
لبـنى علي بركات الابراهيم
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الدكتور/
محمد عبدالفتاح فياض الخوالده
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/
لمى عبد المعز داري البكري
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
فراس فايز محمد فوارسه
القاضي المسمى لدى محكمة أمن الدولة السيد/
محمد رضوان احمد حميدات
مدعي عام عمان القاضي السيد/
باسم عيسى عبدالرحيم المناصير
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
محمد عزات عبد الرحمن صالح
مدعي عام عمان القاضي السيد/
رامي عبدالقادر احمد الطراونه
مدعي عام عمان القاضي الدكتور/
عمار رجا عبيد الحنيفات
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
صالح هلال مسلم القلاب
|
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
محمد طه علي فندي
قاضي المكتب الفـني للمحكمة الإدارية العليا السيد/
مهند خليل عثمان البطيخي
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
احمد عوض عبدالقادر الطراونه
قاضي المكتب الفني لمحكمة التمييـز السيد/
خالد جمال عيسى عزام
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
فادي محمد عقله مصلح
مدعي عام الضريبة القاضي السيد/
محمد خالد فالح الدبوبي
قاضي محكمة المفرق الابتدائية الدكتور/
امين محمد امين الغرايبه
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
زين موسى عبدالحليم الخلايلة
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/
عادل محمد سلمان المشاقبه
مساعد رئيس النيابة العامة الادارية القاضي الدكتورة/
ريم عصر مسلم الذنيبات
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
نواف مفلح حمدان السحيم
قاضي المكتب الفني لمحكمة التمييـز السيدة/
ناريمان زكي جمال الخـيري
قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/
علاء الدين محمد فريد النسور
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
طارق زياد عوض النوايسه
قاضي محكمة الجنايات الكبرى الدكتور/
محمد مسلم علي الشخانبه
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
سناء عمر خلف مسالمة
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
محمد حامد محمد المعاني
قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية السيد/
عمر فلاح صالح الحياصات
رئيس تنفيذ محكمة الرمثا الابتدائية القاضي السيد/
محمد سامح علي الشريده
قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/
معالي زياد محمد سعدالدين
ثالثاً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية:
مساعد النائب العام في اربد القاضي السيد/
حماده عليان الياس الشديفات
قاضي محكمة صلح المفرق السيدة/
رودينا اكرم نجيب عبابنه
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/
هبا محمد وليد تهتموني
مدعي عام الضريبة القاضي الدكتورة/
اسراء احمد سعد الصبيحات
قاضي محكمة اربد الابتدائية الدكتورة/
رنا رفيق محي الدين ارناؤوط
رابعاً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربوط الدرجـة الثالثة:
قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/
سماح سمير حسني الصدر
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
غادة محمود عايد الزعـبي
مدعي عام معان القاضي السيد/
مأمون محمود خلف كنعان عقوبة انذار تنتهي في 24/7/2024
ترفيع للدرجة الثالثة
مدعي عام المزار الجنوبي القاضي السيد/
اسماعيل محمد سليم الشوابكه
ترفيع للدرجة الثالثة
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/
هنا شاكر مختار الشوا
ترفيع للدرجة الثالثة
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/
سماح عزام احمد العناني
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/
غادة بسام حسن عبد الجواد
مدعي عام الكرك القاضي السيد/
معن نعيم عبد الله عنـيزات
خامساً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربـوط الدرجـة الرابعة:
قاضي محكمة صلح عجلون السيد/
محمد عارف سالم المقبل
ترفيع للدرجة الرابعة
قاضي المكتب الفنـي لمحكمة التمييز السيد/
زياد خلف محمد الزعـبي
قاضي محكمة صلح العقبه السيدة/
حلا بركات محمود الذنيبات
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/
ساره حسين احمد ابو السمن
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/
رزان علي محمد الشافعي
قاضي محكمة صلح بـني عبيد السيد/
أيمن ابراهيم محمد الحراحشه
مدعي عام الضريبة القاضي السيدة/
سلسبيل عواد سلامه الخزاعله
قاضي المكتب الفـني لمحكمة التمييـز السيدة/
هيفاء عيد عناد الدهام
قاضي محكمة صلح عمان السيد/
عبد الحليم علي عبد الحليم الحياصات
قاضي محكمة صلح عمان السيد/
طه “محمد أمين” طه الحوامده
قاضي محكمة صلح عمان السيد/
سعد محمد سعد العنانزه
مدعي عام الجمارك القاضي السيدة/
ساندرا جريس عوض السلمان
مدعي عام جرش القاضي السيد/
حمزه عبد الله عايش الخطيب
قاضي محكمة صلح السلط السيدة/
وعد تيسير محمد الزغول
سادساً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربـوط الدرجـة الخامسة:
قاضي محكمة صلح البـتراء السيد/
مثـنى يوسف احمد الحوامدة
قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/
مرام محمد عبدالله الحياري
قاضي محكمة صلح اربد السيد/
محمد هزاع عبد القادر الهواوشه
قاضي محكمة صلح اربد السيد/
منتصر منصور خلف الخزاعلة
قاضي محكمة صلح اربد السيد/
هشام عطا الله ضيف الله الجبور
كما قـرر المجلـس الموافقـة علـى إحالة السادة القضاة التالية أسماؤهم على التقاعـد وذلك اعتبـاراً من تاريخ (8/9/2024) :
قاضي محكمة استئناف اربد الدكتورة/
جواهر حسن سلمان الجبور
مدعي عام السلط القاضي السيد/
مهند محمد علي الخوالده
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/
مصطفى خالد محمود القيام
قاضي محكمة السلط الابتدائية السيدة/
منال صالح مطلق الهباهبه
مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي السيد/
محمد أحمد فالح القضاة
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
سامي خلف علي الرقاد
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/
اكرم اسماعيل سليمان سلامه
مدعي عام الرصيفة القاضي السيد/
عثمان عبدالكريم عبد الله العمايره
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
سمير عبد الحافظ مسلم الصرايره
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
محمد حامد محمد المعاني
قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية السيد/
عمر فلاح صالح الحياصات
رئيس تنفيذ محكمة الرمثا الابتدائية القاضي السيد/
محمد سامح علي الشريده