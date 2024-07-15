ترفيعات وتنقلات وإحالات في القضاء الأردني (أسماء)

وطنا اليوم:قرر المجلس القضائي ترفيـع الـسادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة العليـا اعتبـاراً من تاريخ (1/8/2024) ورفع القرار إلـى المقـام السامي ليتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسيـن – حفظه الله – بتوشيحـه بالإرادة الملكية السامية :

رئيس محكمة البداية الضريبية القاضي الدكتور/محمد خليفه مناور النعيم

مفتش المحاكم القاضي السيد/خالد عبدالله عويد الدبوبي

قاضي محكمة استئناف عمان السيد/جمال اكرم فوزي الردايده

قاضي محكمة استئناف عمان السيد/اميل فلاح حمود الرواشده

مفتش المحاكم القاضي السيد/ايمن محمدابراهيم بدر الغزاوي

قاضي محكمة الجنايات الكـبرى السيد/عماد ياسين عبدالقادر خطايبه

مفتش المحاكم القاضي السيد/نضال حسن احمد المومني

قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/احمد محمد احمد التـرك

قاضي محكمة استئناف اربد السيد/مروان منيـزل زاهـي الرشدان

قاضي محكمة استئناف عمان السيد/موسى احمد ابراهيم مقدادي

قاضي محكمة استئناف عمان السيد/نمر فايز حمدان السعايدة

قاضي محكمة استئناف عمان السيد/سطام مشهور فايز المجالي

كما قرر المجلس إجراء الترفيعـات القضائيـة للسادة القضاة التالية أسماؤهـم وذلك اعتباراً من تاريـخ ( 1/9/2024) وعلى النحو المبين تالياً :

أولاً: ترفيع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهم إلى أدنى مربـوط الدرجة الخاصة:

قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/

شاكر ابراهيم سلامه العموش

رئيس محكمة الطفيلة الابتدائية القاضي السيد/

محمد سليمان محمود عوجان

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

اشرف محمد قصي امين شموط

قاضي محكمة استئناف اربد الدكتورة/

جواهر حسن سلمان الجبور

مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/

معاويه محمد حمدان السعايده

مدعي عام مادبا القاضي السيدة/

عهود عبدالله مناور المجالي

مدعي عام الجنايات الكبـرى القاضي السيد/

عماد محمد عقله الغويري

رئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/

محمد صادق عبدالله ربابعه

قاضي المكتب الفـني لمحكمة التمييـز السيد/

جمال عبدالكريم عيسى العفيف

قاضي محكمة استئناف عمان السيد/

ياسين سليم صلاح بـني حمد

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

رامي نهيد موسى صلاح

قاضي المكتب الفـني لمحكمة التمييـز السيد/

سامر احمد مصطفى حنون

رئيس محكمة الرصيفة الابتدائية القاضي السيدة/

كفاح عبدالمهدي مسلم الدروبي

مدعي عام عمان القاضي السيدة/

خلود نايف علي العدوان

مدعي عام الجنايات الكـبرى القاضي السيد/

فالح اسماعيل سليمان ابوهلاله

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

يحـيى صالح محمد الزواهره

قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/

احمد عبد المهدي امين الفاعوري

قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/

محمد عوض فناطل الزيدان

النائب العام الضريبي القاضي السيد/

سفيان محمد علي عبيدات

رئيس محكمة المفرق الابتدائية القاضي الدكتور/

فراس غازي سعيد الشطناوي

مدعي عام السلط القاضي السيد/

مهند محمدعلي حامد الخوالده

قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/

خالد ضاحي ذياب الصبيحات

رئيس محكمة السلط الابتدائية القاضي السيد/

محمد سلمان عبدالله ملحم

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

محمد ياسين اسماعيل البجق

النائب العام الجمركي القاضي السيد/

حاتم ابراهيم عبد الخالق ابو عزام

قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/

مصطفى خالد محمود القيام

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قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

دعاء مصطفى صادق السوقي

القاضي المسمى للعمل لدى محكمة أمن الدولة السيد/

عفيف محمد امين الخوالدة

ثانياً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربوط الدرجـة الأولى :

قاضي محكمة الجنايات الكـبرى السيد/

احمد حسين سعيد المراشده

قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/

مرزوق سليمان هلال العموش

مدعي عام الجنايات الكـبرى القاضي السيد/

فرحان كساب شحاده العبد الله

قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/

عادل ناصر موسى حمدان

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

بسام محمود قاسم ملكاوي

قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/

لؤي سامي علي الشرايري

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

سامي خلف علي الرقاد

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/

اكرم اسماعيل سليمان سلامه

قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الدكتور/

زيد عبدالوهاب عبدالحميد الركابات

قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيد/

اسامه عبدالغني عبدالعزيز الرعود

مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/

عاطف حمدان قبلان الخوالده

مدعي عام الرمثا القاضي السيد/

صلاح هليل صالح الخالدي

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/

مأمون مصطفى عبدالكريم العيسى

مدعي عام الرصيفة القاضي السيد/

عثمان عبدالكريم عبدالله العمايره

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/

عبدالله عزام غالب القاضي

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

بلال حسين محمد ملكاوي

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

سمير عبدالحافظ مسلم الصرايرة

قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/

لبـنى علي بركات الابراهيم

قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الدكتور/

محمد عبدالفتاح فياض الخوالده

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/

لمى عبد المعز داري البكري

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

فراس فايز محمد فوارسه

القاضي المسمى لدى محكمة أمن الدولة السيد/

محمد رضوان احمد حميدات

مدعي عام عمان القاضي السيد/

باسم عيسى عبدالرحيم المناصير

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

محمد عزات عبد الرحمن صالح

مدعي عام عمان القاضي السيد/

رامي عبدالقادر احمد الطراونه

مدعي عام عمان القاضي الدكتور/

عمار رجا عبيد الحنيفات

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

صالح هلال مسلم القلاب

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قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

محمد طه علي فندي

قاضي المكتب الفـني للمحكمة الإدارية العليا السيد/

مهند خليل عثمان البطيخي

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

احمد عوض عبدالقادر الطراونه

قاضي المكتب الفني لمحكمة التمييـز السيد/

خالد جمال عيسى عزام

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

فادي محمد عقله مصلح

مدعي عام الضريبة القاضي السيد/

محمد خالد فالح الدبوبي

قاضي محكمة المفرق الابتدائية الدكتور/

امين محمد امين الغرايبه

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

زين موسى عبدالحليم الخلايلة

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/

عادل محمد سلمان المشاقبه

مساعد رئيس النيابة العامة الادارية القاضي الدكتورة/

ريم عصر مسلم الذنيبات

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

نواف مفلح حمدان السحيم

قاضي المكتب الفني لمحكمة التمييـز السيدة/

ناريمان زكي جمال الخـيري

قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/

علاء الدين محمد فريد النسور

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

طارق زياد عوض النوايسه

قاضي محكمة الجنايات الكبرى الدكتور/

محمد مسلم علي الشخانبه

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

سناء عمر خلف مسالمة

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

محمد حامد محمد المعاني

قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية السيد/

عمر فلاح صالح الحياصات

رئيس تنفيذ محكمة الرمثا الابتدائية القاضي السيد/

محمد سامح علي الشريده

قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/

معالي زياد محمد سعدالدين

ثالثاً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية:

مساعد النائب العام في اربد القاضي السيد/

حماده عليان الياس الشديفات

قاضي محكمة صلح المفرق السيدة/

رودينا اكرم نجيب عبابنه

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/

هبا محمد وليد تهتموني

مدعي عام الضريبة القاضي الدكتورة/

اسراء احمد سعد الصبيحات

قاضي محكمة اربد الابتدائية الدكتورة/

رنا رفيق محي الدين ارناؤوط

رابعاً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربوط الدرجـة الثالثة:

قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/

سماح سمير حسني الصدر

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

غادة محمود عايد الزعـبي

مدعي عام معان القاضي السيد/

مأمون محمود خلف كنعان عقوبة انذار تنتهي في 24/7/2024

ترفيع للدرجة الثالثة

مدعي عام المزار الجنوبي القاضي السيد/

اسماعيل محمد سليم الشوابكه

ترفيع للدرجة الثالثة

قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/

هنا شاكر مختار الشوا

ترفيع للدرجة الثالثة

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/

سماح عزام احمد العناني

قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/

غادة بسام حسن عبد الجواد

مدعي عام الكرك القاضي السيد/

معن نعيم عبد الله عنـيزات

خامساً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربـوط الدرجـة الرابعة:

قاضي محكمة صلح عجلون السيد/

محمد عارف سالم المقبل

ترفيع للدرجة الرابعة

قاضي المكتب الفنـي لمحكمة التمييز السيد/

زياد خلف محمد الزعـبي

قاضي محكمة صلح العقبه السيدة/

حلا بركات محمود الذنيبات

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/

ساره حسين احمد ابو السمن

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/

رزان علي محمد الشافعي

قاضي محكمة صلح بـني عبيد السيد/

أيمن ابراهيم محمد الحراحشه

مدعي عام الضريبة القاضي السيدة/

سلسبيل عواد سلامه الخزاعله

قاضي المكتب الفـني لمحكمة التمييـز السيدة/

هيفاء عيد عناد الدهام

قاضي محكمة صلح عمان السيد/

عبد الحليم علي عبد الحليم الحياصات

قاضي محكمة صلح عمان السيد/

طه “محمد أمين” طه الحوامده

قاضي محكمة صلح عمان السيد/

سعد محمد سعد العنانزه

مدعي عام الجمارك القاضي السيدة/

ساندرا جريس عوض السلمان

مدعي عام جرش القاضي السيد/

حمزه عبد الله عايش الخطيب

قاضي محكمة صلح السلط السيدة/

وعد تيسير محمد الزغول

سادساً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربـوط الدرجـة الخامسة:

قاضي محكمة صلح البـتراء السيد/

مثـنى يوسف احمد الحوامدة

قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/

مرام محمد عبدالله الحياري

قاضي محكمة صلح اربد السيد/

محمد هزاع عبد القادر الهواوشه

قاضي محكمة صلح اربد السيد/

منتصر منصور خلف الخزاعلة

قاضي محكمة صلح اربد السيد/

هشام عطا الله ضيف الله الجبور

كما قـرر المجلـس الموافقـة علـى إحالة السادة القضاة التالية أسماؤهم على التقاعـد وذلك اعتبـاراً من تاريخ (8/9/2024) :

قاضي محكمة استئناف اربد الدكتورة/

جواهر حسن سلمان الجبور

مدعي عام السلط القاضي السيد/

مهند محمد علي الخوالده

قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/

مصطفى خالد محمود القيام

قاضي محكمة السلط الابتدائية السيدة/

منال صالح مطلق الهباهبه

مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي السيد/

محمد أحمد فالح القضاة

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

سامي خلف علي الرقاد

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/

اكرم اسماعيل سليمان سلامه

مدعي عام الرصيفة القاضي السيد/

عثمان عبدالكريم عبد الله العمايره

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

سمير عبد الحافظ مسلم الصرايره

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

محمد حامد محمد المعاني

قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية السيد/

عمر فلاح صالح الحياصات

رئيس تنفيذ محكمة الرمثا الابتدائية القاضي السيد/

محمد سامح علي الشريده