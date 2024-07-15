أونروا : سكان غزة يصطفون ساعات تحت الشمس لجلب مياه الشرب

وطنا اليوم:قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في “كل صباح يصطف سكان قطاع غزة لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة لملء الأوعية بمياه الشرب، ثم يمشون مسافات طويلة حاملين أوزانًا ثقيلة”.

وأضافت الوكالة، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”: “بعد تعبئة مياه الشرب، يضطر الكثير من سكان غزة إلى المشي لمسافات طويلة حاملين أوزانًا ثقيلة في حرارة الصيف”.

وشددت الوكالة الأممية على أنّ هذا “الروتين المرهق يتكرر مرارا وتكرارا في غزة”.