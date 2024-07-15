بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أونروا : سكان غزة يصطفون ساعات تحت الشمس لجلب مياه الشرب

منذ ساعة واحدة
أونروا : سكان غزة يصطفون ساعات تحت الشمس لجلب مياه الشرب

وطنا اليوم:قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في “كل صباح يصطف سكان قطاع غزة لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة لملء الأوعية بمياه الشرب، ثم يمشون مسافات طويلة حاملين أوزانًا ثقيلة”.
وأضافت الوكالة، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”: “بعد تعبئة مياه الشرب، يضطر الكثير من سكان غزة إلى المشي لمسافات طويلة حاملين أوزانًا ثقيلة في حرارة الصيف”.
وشددت الوكالة الأممية على أنّ هذا “الروتين المرهق يتكرر مرارا وتكرارا في غزة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:48

وحدة أمن الملاعب: الأبواب مفتوحة لملاحظات الأندية والجماهير

12:50

التربية: توجه لتشديد العقوبات على المخالفين في امتحانات التوجيهي

12:43

ترفيعات وتنقلات وإحالات في القضاء الأردني (أسماء)

12:27

الأسد يُدلي بصوته في انتخابات برلمانية محسومة النتائج

12:08

التعليم العالي والجامعات والمغالبة..!

12:03

شاشة عرض كبيرة تعرض صورًا غريبة للرئيس المصري بأحد شوارع الجيزة

11:54

مقتل 23 شخصا في مجزرة جديدة للدعم السريع بشمال كردفان

11:44

الشريدة: الحكومة ملتزمة بأن تكون جميع خدماتها إلكترونية عام 2025

11:20

48.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

11:09

ذوقان عبيدات يكتب: نعم! أنا مع المهرجان

11:05

سموتريتش: لن أوافق على صفقة تبادل حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرتي السياسية

11:01

مغردون: محاولة اغتيال أم مسرحية؟.. ترامب الفائز في جميع الحالات

وفيات
وفيات الاثنين 15-7-2024خال رجل الأعمال رائد حمادة في ذمة اللهوفيات الأحد 14-7-2024الحاج عبدالعزيز محمد صالح علي “ابو اسامة” في ذمة اللهوفيات الجمعة 12-7-2024