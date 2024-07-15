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شاشة عرض كبيرة تعرض صورًا غريبة للرئيس المصري بأحد شوارع الجيزة

منذ ساعتين
شاشة عرض كبيرة تعرض صورًا غريبة للرئيس المصري بأحد شوارع الجيزة

وطنا اليوم:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ”لافتة” على أحد المباني، قالوا إنها في شارع فيصل بالجيزة، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد 14 يوليو/ تموز 2024.
اللافتة التي أثارت انتباه المارة، وكذلك النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت عرض صور كثيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشكل ساخر.
أولى الصور للرئيس المصري كتب عليها: “”أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ””.
في حين كتب على صورة أخرى للسيسي: ” إنتوا مش عارفين إني حرامي ولا إيه”، فيما تم عرض صورة ثالثة له وعلى العينين علامة ” الحرامي،
وقد تنوعت تعليقات النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك، بين أن هناك عملية اختراق تمت للافتة المحل في شارع فيصل، فيما حذر آخرون من أن الأمن سيتدخل في فيصل للتقصي عن هذه الصور ومن يقف وراءها، وأن على الموجودين في فيصل أن يحترسوا.
من جانبها كشفت الشبكة المصرية عن انتشار أمني مكثف في شارع فيصل، وتعرض عدد من المواطنين للتوقيف والاستجواب بشكل عشوائي.
وذكر شهود عيان أن قوات الأمن المصرية اعتقلت عددا من المصريين هناك.


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