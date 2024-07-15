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48.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ 31 ثانية
48.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأحد، عند 48.80 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 46.90 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 56.30 و 43.70 دينار على التوالي، وسط طلب متوسط على الذهب بالسوق المحلية.


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