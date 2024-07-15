سموتريتش: لن أوافق على صفقة تبادل حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرتي السياسية

وطنا اليوم:نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه لن يوافق على صفقة تبادل حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرته السياسية.

وأضاف في تصريحات صحفية ” الأجهزة الأمنية قررت المضي نحو صفقة غير شرعية مقابل أي ثمن،” لافتا أنه سيتم بموجب الصفقة إعادة 20 مختطفا والتخلي عن البقية ووقف الحرب دون خطوط حمراء.