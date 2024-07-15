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سموتريتش: لن أوافق على صفقة تبادل حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرتي السياسية

منذ 41 ثانية
سموتريتش: لن أوافق على صفقة تبادل حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرتي السياسية

وطنا اليوم:نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه لن يوافق على صفقة تبادل حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرته السياسية.
وأضاف في تصريحات صحفية ” الأجهزة الأمنية قررت المضي نحو صفقة غير شرعية مقابل أي ثمن،” لافتا أنه سيتم بموجب الصفقة إعادة 20 مختطفا والتخلي عن البقية ووقف الحرب دون خطوط حمراء.


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