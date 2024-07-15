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صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستقبل وفداً من منتدى السلط الثقافي

منذ 11 ثانية
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستقبل وفداً من منتدى السلط الثقافي

وطنا اليوم:استقبل رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه في مبنى الصندوق وبحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود الحياري وسعد بزبز وعدد من مدراء الصندوق، رئيس الهيئة الادارية لمنتدى السلط الثقافي الدكتور عبد الحكيم النسور واعضاء الهيئة الإدارية للمنتدى.

وقال كناكريه ان هذا اللقاء يعكس الجهود المتواصلة للصندوق لتعزيز ممارسات الشفافية من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات المجتمع المدني، وأهمية دور هذه المؤسسات في رفع الوعي العام حول دور الصندوق في منظومة الضمان الاجتماعي، ومساهمة استثماراته في المشهد الاقتصادي الوطني.

وأشار إلى أن أبرز نتائج الأداء المالي للصندوق وحجم محفظته الاستثمارية التي تجاوز حجمها 15 مليار دينار نهاية الربع الأول من عام 2024، هي ثمرة عمل جماعي تتضافر فيه الجهود وتتكامل الأدوار لاقتناص الفرص الاستثمارية وتحقيق عوائد مجدية لتتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الإيفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين.

وقدم كناكريه شرحاً موجزاً حول إنجازات الصندوق وآخرها افتتاح مشروعين يقوم الصندوق بتمويلهما عبر نافذة التأجير التمويلي وهما مشروع حافلات التردد السريع عمّان – الزرقاء، وبقيمة تمويل كلية تبلغ 148 مليون دينار، ومركز جمرك عمان الجديد / الماضونة، وبقيمة تمويل كلية تبلغ 96 مليون دينار.

وتم استعراض استثمارات الصندوق الأخرى في قطاعات البنوك، التعدين، الطاقة، الصناعات الدوائية، التطوير العقاري، المناطق التنموية، الزراعة، بالإضافة الى الاستثمارات السياحية المنتشرة في معظم الواجهات السياحية في المملكة. وتمت الاشارة بهذا الصدد الى انه سيتم قريبا إعادة افتتاح استراحة زي السياحية بعد ان تنهي الشركة الوطنية للتنمية السياحية والتي تشرف على المشاريع السياحية للصندوق، من الاجراءات الخاصة بعطاء إدارة الاستراحة.

بدوره، أشاد الدكتور عبد الحكيم النسور بإنجازات الصندوق النوعية وتوزيعها الجغرافي في كافة محافظات المملكة والتي تعتبر رافعة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على اهمية استمرار الصندوق في التواصل مع كافة المؤسسات الوطنية لإيصال رسالته لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.

كما قدم عضوي مجلس الادارة محمود الحياري وسعد بزبز والمدراء المعنيين في الصندوق شرحا حول معايير الحوكمة والنزاهة، والاجراءات والاسس المهنية التي تحكم نشاطات الصندوق واستثماراته وعلى اكثر من مستوى، والأدوات الرقابية الداخلية والخارجية التي تضمن التزام الصندوق بتطبيق مفاهيم الإدارة الرشيدة وفق الممارسات الفضلى.

وأشاد الحضور بمنظومة الحوكمة المؤسسية التي تحكم عمل الصندوق، والتزامه بالشفافية والافصاح، كما أثنوا على العمل المؤسسي والجهود المتميزة التي اثمرت عن استمرار نمو الموجودات، وتحقيق أرباح مستدامة من الاستثمارات المتنوعة قطاعيا وجغرافيا، وتوفير فرص عمل دائمة للأردنيين والاردنيات.


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