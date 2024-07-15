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تعويضات مالية لسكان محافظة سعودية كاملة بسبب انقطاع الكهرباء

منذ ساعة واحدة
A general view taken on May 11, 2015 shows high voltage electricity towers in Kuwait City. Kuwait has increased its electricity production capacity this year in anticipation of the summer season, when consumption is expected to sour in parallel with the rising temperatures. AFP PHOTO / YASSER AL-ZAYYAT / AFP PHOTO / YASSER AL-ZAYYAT

وطنا اليوم:ألزمت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، شركة الكهرباء في المملكة، تقديم تعويضات مالية لسكان محافظة كاملة تقع في منطقة صحراوية حارة، بعد أن انقطعت الكهرباء عنهم بشكل كامل لساعات طويلة.
وحصل سكان محافظة سعودية على تعويضات مادية، جراء انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم خلال فترات بين يومي الجمعة والسبت، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية، الإثنين.
وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي يومي الجمعة والسبت في محافظة شرورة، جنوبي المملكة، تلقوا رسائل هاتفية تفيد بحصولهم على تعويض مادي.
ونشرت الصحيفة صورة لإحدى تلك الرسائل النصية، جاء فيها أن الشركة السعودية للكهرباء “تعتذر عن انقطاع الخدمة الكهربائية يوم الجمعة 6 محرم.. الموافق 12 يوليو 2024”.
ووفقا لتلك الرسالة، فقد حصل المشترك على تعويض يقدر بألفي ريال، أي ما يعادل 533 دولارا أميركيا.
وسيضاف ذلك التعويض المادي كرصيد لكل مشترك في حسابه لدى شركة الكهرباء.
يشار إلى أن درجات الحرارة في السعودية تكون مرتفعة خلال فصل الصيف، حيث يزداد اعتماد السكان على أجهزة التكييف في منازلهم.


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