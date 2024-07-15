بنك الإسكان يطلق برنامج “Iskan Youth” لفئة الشباب من 18-25 عاماً

وطنا اليوم:أطلق بنك الإسكان برنامج “Iskan Youth” لفئة الشباب من عمر 18-25 عاماً، والذي يتيح لهم إمكانية فتح حسابات بنكية دون حد أدنى للرصيد، كما يقدم لهم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات والمزايا الحصرية التي تلبي احتياجاتهم المصرفية والمالية، والتي يمكن من الوصول إليها عبر تطبيق إسكان موبايل، أينما كانوا وفي أي وقت، مع واجهة مستخدم سهلة وقابلة للتخصيص بما يناسب أذواقهم.

ويقدم البنك لعملائه الشباب من خلال برنامج “Iskan Youth” خدمات متنوعة، تشمل: الدفع الفوري “كليك”، ودفع الفواتير عبر نظام “إي-فواتيركم”، والدفع باستخدامQR Code، وطلب المال عبر التطبيق أو من خلال خدمة “كليك”، وميزة تقسيم الفواتير أو الدفعات مع عملاء بنك الإسكان بخطوات بسيطة وسريعة.

ويوفر البرنامج إمكانية إصدار بطاقة الدفع المباشر وبطاقة الائتمان الكلاسيكية بتصميم خاص، إلى جانب إمكانية إصدار بطاقة Iskan V-Card الرقمية المدفوعة مسبقاً، وإسوارة الدفع التي تتيح لحاملها القيام بعمليات الدفع اللاتلامسية من خلال نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي التي توفر هذه الخدمة، مع الاستفادة من الإعفاء على العديد من الرسوم والعمولات.

كما ويمنح البنك المشتركين ببرنامج “Iskan Youth” العديد من المكافآت مع برنامج “إسكان كوينز”، بما يمكنهم من تجميع النقاط واستبدالها بالهدايا وقسائم المشتريات عبر استخدام دولاب الحظ وبناء على حركاتهم المالية على المدفوعات ببطاقات الدفع المباشر والبطاقات الائتمانية، فضلاً عن منحهم خصومات مباشرة مميزة لدى العديد من المحلات والمتاجر، إلى جانب المشاركة في السحوبات على جوائز حسابات التوفير.

وكميزة نوعية، يقدم البرنامج لعملائه خدمات مميزة تعزز وعيهم المالي وقدرتهم على إدارة ميزانياتهم؛ حيث يتيح تطبيق “Iskan Youth” لعملائه أداة تخطيط الميزانية التي تمكنهم من إدارة مواردهم المالية من خلال تحديد قيمة الدخل وتوزيع المصاريف ضمن فئات متعددة بما قد يساعدهم على الإنفاق والادخار السليم.

وقد جاء إطلاق برنامج “Iskan Youth” حرصاً من البنك على تطوير منتجات خاصة تلائم نمط حياة الشباب، وتساعدهم على إدارة شؤونهم وحياتهم المالية بشكل أفضل وتحقيق أقصى استفادة من مواردهم، كما تتيح لهم إنجاز العديد من المعاملات المصرفية والمالية، عدا عن الاستفادة من المزايا التي تهمهم وتمنحهم قيمة مضافة، ضمن تجربة رقمية ذات طابع شبابي ترفيهي.