خال رجل الأعمال رائد حمادة في ذمة الله

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم.

وطنا اليوم:انتقل الى رحمة الله مساء أمس الاحد خال رجل الاعمال ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن الأسبق رائد حمادة

الحاج عبدالله حسين سمور

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد التابعين الواقع في منطقة الجسور العشرة إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب.

تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة مسجد المرحوم فادي الحموري- كريدور عبدون- حجار النوابلسة اعتبارا من اليوم الاثنين من الساعة الخامسة وحتى الحادية عشر مساءً و لمدة ثلاثة ايام.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وإنا لله وإنا اليه راجعون