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ثلاثية تاريخية للأرجنتين وميسي على خطى إسبانيا

منذ ساعة واحدة
ثلاثية تاريخية للأرجنتين وميسي على خطى إسبانيا

وطنا اليوم:حقق منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي إنجازا تاريخيا بعد تتويجه بلقب كوبا أميركا 2024، ليصبح أوّل منتخب من قارة أميركا الجنوبية يفوز بـ”التاج الثلاثي” لـ3 ألقاب كبرى تواليا، بعدما تغلب على كولومبيا 1-صفر الأحد في ميامي.
وبفضل ميسي الخارق، أتبع منتخب “السيليستي” لقبه في المسابقة القارية عام 2021 بتكريس عالمي في مونديال قطر بعد عام، وقد تقدّم للقب النسخة الحالية من كوبا أميركا من دون الكثير من المعاناة.
وفي مفارقة، وحده المنتخب الإسباني الذي توج بلقب كأس أوروبا (يورو 2024)، فاز بـ3 ألقاب كبرى تواليا، حيث توّج بكأس أوروبا 2008 وأتبعها بمونديال جنوب أفريقيا 2010، ليعود ويكرر فوزه بالبطولة الأوروبية بعد عامين.
وفضّ التتويج الأرجنتيني الشراكة مع الأوروغواي كأكثر المنتخبات فوزا باللقب القاري (16 مرة).
ورغم الخسارة، أبهرت كولومبيا الجميع خلال مشوارها على الملاعب الأميركية، بعدم تعرّضها للهزيمة في سلسلة من 28 مباراة تواليا، وهو رقم قياسي لمنتخب “كافيتيروس” الذي سلك الطريق الأصعب للوصول إلى النهائي، محطما الرقم السابق بين 1992 و1994 خلال حقبة كارلوس فالديراما وفريدي رينكون.


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