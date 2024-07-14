النائب العياصرة يوضح: لم اقصد “حكومة الرزاز ” في حديثي..تفاصيل

وطنا اليوم_النائب عمر العياصرة أكد في تصريحاته أنه لم يكن يقصد حكومة عمر الرزاز في تصريحاته الأخيرة، وإنما كان يتحدث بشكل عام عن أداء الحكومات والتحديات التي تواجهها الدولة الأردنية. العياصرة أشار إلى أن الحكومة الحالية (حكومة بشر الخصاونة) تتعامل مع الأزمات بطريقة غير فعّالة، وأن هناك حالة عجز واضحة في الموازنة التي وصفها بأنها نقطة ضعف للدولة الأردنية .

كما شدد العياصرة على أن خطاب الحكومة لا يرقى إلى مستوى التحديات الراهنة، وأن هناك حاجة لإعادة النظر في السياسات والتوجهات الحكومية لتحسين العلاقة بين الدولة والمواطنين .

وأكد أيضاً أن قضية توزير النواب حسمت قبل التعديل الوزاري الأخير، حيث تم طرح اسمه بشكل كبير ولكنه لم يتم اختياره، مشيراً إلى وجود تشويش أدى إلى إزاحته من التشكيل الوزاري .