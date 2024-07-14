بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون برلمانية

النائب العياصرة يوضح: لم اقصد “حكومة الرزاز ” في حديثي..تفاصيل

منذ ساعتين
النائب العياصرة يوضح: لم اقصد “حكومة الرزاز ” في حديثي..تفاصيل

وطنا اليوم_النائب عمر العياصرة أكد في تصريحاته أنه لم يكن يقصد حكومة عمر الرزاز في تصريحاته الأخيرة، وإنما كان يتحدث بشكل عام عن أداء الحكومات والتحديات التي تواجهها الدولة الأردنية. العياصرة أشار إلى أن الحكومة الحالية (حكومة بشر الخصاونة) تتعامل مع الأزمات بطريقة غير فعّالة، وأن هناك حالة عجز واضحة في الموازنة التي وصفها بأنها نقطة ضعف للدولة الأردنية .

كما شدد العياصرة على أن خطاب الحكومة لا يرقى إلى مستوى التحديات الراهنة، وأن هناك حاجة لإعادة النظر في السياسات والتوجهات الحكومية لتحسين العلاقة بين الدولة والمواطنين .

 

وأكد أيضاً أن قضية توزير النواب حسمت قبل التعديل الوزاري الأخير، حيث تم طرح اسمه بشكل كبير ولكنه لم يتم اختياره، مشيراً إلى وجود تشويش أدى إلى إزاحته من التشكيل الوزاري .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:04

غالانت لطياري الجيش: ملاحقة حماس ستستمر لسنوات

23:22

إنقاذ حياة فتاة وطفلة من الغرق في الزرقاء والبلقاء

23:03

لجنة تمكين المرأة في الميثاق الوطني تزور قلعة الكرك لدعم مبادرة مرصد العنف الانتخابي ضد المرأة

22:07

نتنياهو سيلتقي بايدن الاثنين المقبل بواشنطن

21:52

بيان رقم 1 لمركز مؤشر الأداء للمراقبة على الانتخابات النيابية 2024

21:25

العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من محافظة الرزقاء

20:38

توجيهات حازمة جدًّا في الأردن: ممنوع أي تدخّل حكومي في الانتخابات

20:26

الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي ضخم في حقل النوخذة

20:20

الحكومة: الأردن بحاجة لإنشاء 40 ألف حضانة جديدة

19:52

الأشغال تنهي العمل بمشروع صيانة شارع مادبا

19:39

إنقاذ حياة فتاة وطفلة من الغرق في الزرقاء والبلقاء

19:29

مهيدات: الأردن لم يسجل أي حالة تزوير أدوية

وفيات
وفيات الأحد 14-7-2024الحاج عبدالعزيز محمد صالح علي “ابو اسامة” في ذمة اللهوفيات الجمعة 12-7-2024وفيات الخميس 11-7-2024وفيات الأربعاء 10-7-2024