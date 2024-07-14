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لجنة تمكين المرأة في الميثاق الوطني تزور قلعة الكرك لدعم مبادرة مرصد العنف الانتخابي ضد المرأة

منذ ساعتين
لجنة تمكين المرأة في الميثاق الوطني تزور قلعة الكرك لدعم مبادرة مرصد العنف الانتخابي ضد المرأة

وطنا اليوم_عمان ١٤ تموز ٢٠٢٤

قامت لجنة تمكين المرأة التنفيذية برئاسة المهندسة سناء مهيار، مساعد الأمين العام لشؤون تمكين المرأة والأسرة في حزب الميثاق الوطني، وبمشاركة العضوات د. تمارا ناصر الدين، والمهندسة مي عصفور، والمهندسة ابتسام أبو سميد، والسيدة ربا عواد، والسيدة رابحة الصفدي، بزيارة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب.

 

وجاءت الزيارة للاستماع ومناقشة مبادرة المركز لإطلاق مرصد العنف الانتخابي ضد المرأة، الذي أُطلق قبل ثلاث سنوات، ومرصد العنف الإلكتروني الذي أُطلق الأسبوع الماضي بالشراكة مع 15 جمعية ومؤسسة في مختلف المحافظات.

 

وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية وبرنامج قطاع المرأة في الحزب فيما يخص مكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف السياسي ضد المرأة.

 

من جانبها، أكدت المهندسة سناء مهيار أن حزب الميثاق الوطني يدرك تماماً أهمية هذه المبادرة خلال المرحلة الحالية، خاصة في فترة حملات الانتخابات البرلمانية للمرشحات السيدات.

 

وبدورها قدمت المديرة التنفيذية للمركز، المحامية إسراء محادين، شرحاً مفصلاً عن مرصد العنف الانتخابي.

 

وأوضحت أن المرصد يهدف إلى حماية السيدات، سواء كن مرشحات أو ناخبات أو يعملن في العملية الانتخابية، من أي مضايقات أو عنف، وذلك عبر تقديم الشكاوى ودراستها قبل تكييفها قانونياً وتحويلها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب.

 

كما أوضحت محادين أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لمشاريع المركز التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة بشكل عام، والحياة السياسية بشكل خاص، حيث يعد العنف الإلكتروني من أبرز التحديات التي تواجهها النساء في هذا المجال.


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