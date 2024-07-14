الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي ضخم في حقل النوخذة

وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة البترول الكويتية الأحد، عن كشف نفطي ضخم في حقل النوخذة شرقي جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليار برميل.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود ناصر الصباح في مقطع مصور نشرته الشركة على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن احتياطيات الاكتشاف الجديد تعادل إجمالي إنتاج البلاد في ثلاث سنوات.