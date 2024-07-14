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الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي ضخم في حقل النوخذة

منذ ساعة واحدة
TOPSHOT - Kuwaiti government officials use their cellphone and have a smoke as excess gas is burnt off to the rear at the Kuwait Oil Company (KOC) in al-Ahmadi as it carries oil thru the supply pipeline 05 March 2003. Kuwait supplies 10% of the world's oil and has long since rebuilt it's pipeline systems in a state of the art fashion. AFP PHOTO/Paul J. RICHARDS (Photo by PAUL J. RICHARDS / AFP) (Photo by PAUL J. RICHARDS/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة البترول الكويتية الأحد، عن كشف نفطي ضخم في حقل النوخذة شرقي جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليار برميل.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود ناصر الصباح في مقطع مصور نشرته الشركة على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن احتياطيات الاكتشاف الجديد تعادل إجمالي إنتاج البلاد في ثلاث سنوات.


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