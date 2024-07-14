الأشغال تنهي العمل بمشروع صيانة شارع مادبا

وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال مشروع تحسين واعادة تأهيل شارع مادبا في العاصمة عمان، والممتد من دوار الجمرك وحتى منطقة اليادودة وبطول 10 كلم.

وأنهت الوزارة الأعمال بأقل من ربع المدة العقدية للمشروع والتي كانت مقررة لنحو 240 يوم عمل حيث انطلقت الأعمال في المشروع يوم الخامس عشر من شهر أيار الماضي.

وكان موقع العمل قد شهد متابعة يومية من وزير الأشغال العامة المهندس ماهر أبو السمن، الذي وجه الكوادر خلال زياراته المتكررة للموقع بتكثيف الأعمال وزيادة ساعات العمل والآليات العاملة، لانجاز المشروع بأقصى سرعة ممكنة نظرا لأهمية الطريق وكثافة السير عليه.

واتاح إنجاز المشروع خلال ربع مدة العطاء العقدية، إطلاق مرحلة الثانية لتحسين وصيانة طريق مادبا وتحديدا في المنطقة الممتدة من جسر مادبا على شارع المطار باتجاه منطقة منجا وبطول (٩) كم بالاتجاهين.

وتسعى الوزارة لمواكبة النمو الاقتصادي والعمراني بالمملكة وتخفيف الاختناقات المرورية وتوفير أكبر درجات الأمان على الطرقات وتسهيل انسيابية الحركة المرورية.

وبلغ طول المرحلة الأولى التي تم انجازها 10 كم، تبدأ من منطقة دوار جمرك عمان بإتجاه منطقة مأدبا أم العمد مرورا بمنطقة خريبة السوق وجاوا وصولاً الى اليادودة.

وتضمنت الأعمال اعادة تأهيل وتحسين للاتجاهين من الطريق، حيث تم كشط كامل الطبقات القائمة وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ طبقة لاصقة والربط مع الشوارع الفرعية وتأهيل كافة المداخل والمخارج على طول الطريق وحقن الشقوق بالمواد اللازمة وتأهيل جوانب الطريق والجزيرة الوسطية، إضافة لأعمال تصريف مياه الامطار، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة، والاشارات التحذيرية، والعديد من الاعمال اللازمة وفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وقد جاء إختيار هذا الطريق في هذه المرحلة لكونه أحد الطرق الحيوية داخل العاصمة التي باتت بحاجة الى اعادة تأهيل نتيجة التطور الحاصل في المناطق التي يمر بها ، والاضرار التي لحقت بالطريق نتيجة الاحمال المحورية العالية ولِقدَم هذا الطريق.