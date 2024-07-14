مهيدات: الأردن لم يسجل أي حالة تزوير أدوية

وطنا اليوم:أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أنه لم تسجل أي حالة تزوير أدوية في المملكة على امتداد سلسلة توريدها.

وقال خلال افتتاحه ندوة حوارية حول مخاطر الأدوية المزورة نظمتها نقابة الصيادلة بالتعاون مع المؤسسة ودائرة الجمارك، إن كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة تعمل بالشراكة مع دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية على التتبع الحثيث وإحباط أي محاولات لإدخال بعض المواد لغايات الاستخدام الشخصي بكميات تجارية وضبطها قبل تداولها حفاظا على صحة المواطن لما لذلك من آثار سلبية على الاستثمار في القطاع الدوائي وعلى هذا القطاع المتقدم.

وأضاف أن الأدوية المتداولة في المملكة آمنة وتُطبق سياسات محددة للحفاظ على الأمن الدوائي كونه رسالة وطنية وجزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني، لافتا إلى السعي المتواصل لتوطين الصناعات الدوائية بما يعزز من توفر الأدوية وبأسعار مناسبة، ودعم المؤسسة المتواصل لأي توجه بهذا الصدد من مختلف الشركاء سواء دائرة الجمارك أوالنقابة أو القطاع الدوائي لما فيه المصلحة الوطنية.

وأوصى مهيدات خلال ترأسه جلسة حوارية عقدت على هامش الندوة، بتطبيق نظام تتبع الأدوية، واستحداث منصة على موقع المؤسسة الإلكتروني لبث أهم الإرشادات بخصوص الأمن الدوائي وسلامة ومأمونية الدواء.

ودعا إلى تعزيز الكوادر الصيدلانيّة العاملة تحت مظلة المؤسسة في جناح الركاب للكشف على إرساليات الأدوية، وتغليظ العقوبات بحق مرتكبي قضايا الأمن الدوائي.

من جهته، قال نقيب الصيادلة نائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب الدكتور محمد عبابنة، إن ظاهرة الأدوية المزورة معدومة في الأردن إذ تمكنت مؤسسة الغذاء في سنوات سابقة من التصدي لذلك.

وأكد أن دائرة الجمارك والمؤسسة تبذلان جهودا متواصلة لضبط كل ما يدخل من أدوية لتصل إلى المواطن بأمان وسهولة، لافتا إلى أهمية التوصيات التي ستخرج بها الندوة بالتشاركية مع الجهات كافة لمصلحة الوطن والمواطن .

بدورها، أشارت رئيس لجنة خدمة المجتمع في نقابة الصيادلة الدكتورة لارا برقان، خلال تقديمها الندوة وإدارتها للجلسة الحوارية إلى أن الأردن بأجهزته الرقابية وقوانينه القوية محمي من دخول أي دواء مزور.

واشتملت الندوة على محاضرة حول دور مؤسسة الغذاء والدواء في توفير الدواء الآمن والفعال، قدمتها رئيس قسم التسجيل في المؤسسة الدكتورة أحلام عبد العزيز، ومحاضرة حول إجراءات مكافحة الأدوية المزورة والأدوية ذات الجودة المنخفضة قدمها رئيس شعبة الصيدليات ومستودعات الأدوية في قسم التفتيش في المؤسسة الدكتور علي عليمات، ومحاضرة حول دور دائرة الجمارك في الرقابة على شحنات الادوية قدمها رئيس وحدة مراقبة الشحنات في مطار الملكة علياء رائد جمارك أحمد الدعجة.

واختتمت الندوة بجملة من التوصيات، أهمها تعزيز متابعة الصفحات الإلكترونية التي تروج للأدوية من داخل المملكة بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وحدة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز المراقبة على شحنات البريد الأردني، وتشكيل لجنة مركزية دائمة من النقابة والغذاء والدواء والجمارك لمتابعة تنفيذ برامج العمل المشترك، وتعزيز التوعية بشراء الأدوية من الصيدليات وتوطين الصناعات الدوائية ودعم جهاز الكشف لدى دائرة الجمارك العامة.

وشارك في الندوة، نائب نقيب الصيادلة الدكتور رأفت أبو صالح، وعضو مجلس نقابة الصيادلة عن أصحاب المستودعات الدكتور وصفي النوافلة.