البنك الأردني الكويتي يطلق محفظة eli مع ماستركارد و فوو

وطنا اليوم:أطلق البنك الأردني الكويتي الرائد في تقديم الخدمات المصرفية في الأردن، محفظة eli بالتعاون مع ماستركارد وفوو، كمنصة دفع رائدة متعددة العملات.

eliWallet، هي محفظة مسبقة الدفع تقدم بطاقات افتراضية فعلية بعملات متعددة. ووسائل حديثة للعملاء، تمكنهم من تنفيذ المعاملات بسهولة، سواء في المتاجر، أو باستخدام التطبيق، أو التسوق عبر الإنترنت، كما يحصل المستخدمون على فرصة لتحويل الأموال بسرعة، بالإضافة إلى ميزة محفظة العائلة الاولى في الأردن.

حيث صرّح رئيس تنمية أعمال التجزئة في البنك الأردني الكويتي سهيل السلمان قائلاً: “نحن ملتزمون بإحداث ثورة في طريقة إدارة عملائنا لأموالهم وإجراء المعاملات الخاصة بهم، ومن خلال محفظة eli، نخطو خطوة كبيرة نحو مستقبل التمكين المالي، ونقدم لعملائنا مجموعة من الميزات والخدمات المصممة لتسهيل حياتهم”.

وبالتعاون مع ماستركارد وفوو، تقدم محفظة eli تجربة دفع آمنة وسلسة لمستخدميها، بحيث تضمن شبكة ماستركارد الواسعة وخبرتها في المدفوعات الرقمية تمكين العملاء من استخدام المحفظة حيثما يتم قبول ماستركارد، سواء للمدفوعات والمشتريات عبر الإنترنت أو عبر نقاط البيع المتعددة.

وقالت المدير الإقليمي لبلاد الشام والعراق في ماستركارد سينثيا الخوري: “في ماستركارد، نحن ملتزمون بإعادة تشكيل مشهد المدفوعات وتعزيز الشمول المالي في المنطقة، ومن خلال شراكتنا مع البنك الأردني الكويتي وفوو يوفر إطلاق محفظة eliWallet للعملاء حلا رقمياً يعزز بشكل كبير حريتهم المالية”.

وساهمت فوو بشكل كبير في تشكيل واجهة المستخدم السهلة و السلسة لضمان تجربة عملاء رائعة، حيث عملت كموفر حلول شامل مسؤول عن تطوير وتخصيص واختبار ونشر eli ، بالإضافة إلى عمل التكامل مع جميع الأطراف، وقد أدت قدرتها على التنقل عبر كل مرحلة من مراحل عملية النشر إلى تبسيط إطلاق المحفظة بشكل كبير.

وأعرب الشريك الإداري في فوو غادي الريس عن سعادته في التعاون مع البنك الأردني الكويتي وماستركارد في هذا المشروع، وقال:”لقد ارتفع مستوى توقعات المستهلكين في جميع أنحاء العالم، مطالبين بتجارب سلسة عبر كل نقطة اتصال في حياتهم اليومية، واستجابة لذلك، ستعيد محفظة eli تعريف كيفية تفاعل العملاء مع أموالهم، مما يبسط ويسهل عملية الدفع لتلبية متطلبات العالم الحديث”.

ومن خلال eliWallet، سيمكّن البنك الأردني الكويتي عملاءه بالأدوات التي يحتاجونها للاستقلال المالي والانطلاق في مشروعات أعمال جديدة بثقة، حيث إنه بوابة لمستقبل التمكين الرقمي للأفراد، والمسؤولية المالية، والإمكانيات التي لا حدود لها.