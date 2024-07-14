دول عربية تدين محاولة اغتيال ترامب

وطنا اليوم:أعربت العديد من الدول العربية، الأحد، عن إدانتها لمحاولة الاغتيال التي تعرض المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت.

ودان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، إطلاق النار في خلال التجمع الانتخابي، معربا عن تمنياته بـ”الشفاء العاجل” لترامب.

وقال السيسي في بيان نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر “فيسبوك”: “تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، وإذ أؤكد إدانة مصر للحادث، أعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأميركية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية”.

كما دانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار، التي أدت إلى إصابة ترامب ومقتل وإصابة آخرين، معربة عن “أسفها الشديد” لوقوع هذه الحادثة المؤسفة، حسب وكالة أنباء “وام” الرسمية.

وعبرت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن “تضامنها مع ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة”. كما أعربت عن أمنياتها له بـ”التعافي والشفاء العاجل”.

وأكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة “لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف”.

ومن المنامة، بعث العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ببرقية إلى ترامب، أعرب فيها عن “استنكاره الشديد” لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها أثناء حضوره تجمعًا انتخابيًا، حسب وكالة أنباء “بنا” الرسمية.

وأكد ملك البحرين، “إدانته لكافة أشكال العنف السياسي التي تتعارض مع الأعراف والقيم الديمقراطية”، معربًا عن “ارتياحه” لأن “الرئيس السابق دونالد ترامب بخير” .

وفي الدوحة ، دانت وزارة الخارجية القطرية محاولة ترامب، وأكدت في بيان، الأحد، “موقف دولة قطر الثابت، الرافض للعنف والأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب”.

وشددت الوزارة على “ضرورة انتهاج الحوار والوسائل السلمية وتجنب العنف السياسي والكراهية، لتجاوز الخلافات على كافة المستويات”، وفقا لوكالة “قنا” الرسمية.

وبدوره، دان أيضا رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، محاولة اغتيال ترامب.

وقال عباس في بيان : “ندين هذا العمل الإرهابي، ونؤكد مواقف دولة فلسطين الرافضة دوماً للعنف والارهاب والتطرف مهما كان مصدره”.