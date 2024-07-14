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جامعة البترا تبحث تطوير العيادة القانونية مع الوكالة الفرنسية للفرانكفونية

منذ 21 ثانية
جامعة البترا تبحث تطوير العيادة القانونية مع الوكالة الفرنسية للفرانكفونية

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم وفدًا من الوكالة الفرنسية للفرانكفونية برئاسة المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرانكفونية في الشرق الأوسط جان باليو، وممثلة وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية كليمنص وولرس، بهدف بحث التعاون في مجال تطوير برامج العيادة القانونية في الجامعة.
وحضر اللقاء عميد كلية الحقوق بجامعة البترا الدكتور علي الدباس، ومسؤولا العيادة القانونية في كلية الحقوق: الدكتور فتحي الفاعوري، والأستاذة هبة المحيسن.
وزار الوفد العيادة القانونية في كلية الحقوق، واستمعوا إلى شرح مفصل عن العيادة القانونية، والتقوا الطلبة.
وتأتي هذه الزيارة في ظل الشراكة مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية من أجل تطوير عمل العيادة القانونية في كلية الحقوق ودعم عملها المستقبلي.


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