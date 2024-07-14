ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 38584 شهيدا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 38584 شهيدا، و88881 إصابة.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع، غزة وصل منها للمستشفيات 141 شهيدا، و400 إصابة خلال 24 ساعة.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر لليوم الـ282 على القطاع إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.