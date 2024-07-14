مباحثات اردنية عراقية لزيادة كمية النفط لـ 15 ألف برميل يومياً

وطنا اليوم:قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأحد، إن واردات المملكة الأردنية الهاشمية من النفط العراقي بلغت خلال الفترة من 4 أيار 2023 ولغاية 30 حزيران الماضي، قرابة 5 ملايين برميل محملة من موقع مستودع كركوك الحديث في العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية / الزرقاء، وبواسطة صهاريج عراقية وأردنية.

وبين الخرابشة أن عملية استيراد النفط الخام العراقي تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العراق بتاريخ 4/5/2023، وبموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً (16) دولارا للبرميل الواحد لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، وذلك لتلبية (7%) من احتياجات المملكة من النفط الخام.

وأشار الخرابشة إلى أنه تم إجراء مباحثات مع الجانب العراقي لزيادة كميات النفط العراقي للأردن والتوصل إلى توافق مشترك بين الجانبين لزيادة كميات النفط الخام العراقي، حيث وافق مجلس الوزراء العراقي على زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن من (10) ألف برميل/ يومياً لتصبح (15) ألف برميل يومياً وذلك من بداية شهر آب/2023، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة التفاهم، وتم اتخاذ كافة الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، وبذلك ارتفعت الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن إلى نحو (450) ألف برميل شهرياً، بدلاً من (300) ألف برميل شهرياً، والتي تشكل نحو (10%) من احتياجات المملكة من النفط الخام.

وبحسب الخرابشة، فقد تم تمديد مذكرة التفاهم ولمدة (3) شهور إضافية وبنفس الشروط التعاقدية وذلك من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم بتاريخ 4/5/2024 ولغاية 4/8/2024 لغايات نقل الكميات المتبقية وغير الموردة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، كما تم مخاطبة الجانب العراقي لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين.

وبينت مديرة النفط والغاز الطبيعي في الوزارة إيمان عواد أنه يتم حالياً المتابعة من الوزارة مع الجانب العراقي لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الطرفين.