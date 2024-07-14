المياه: لا موعد محدد لبدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني

وطنا اليوم:قال الناطق الرسمي في وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن مفاوضات التفاصيل الفنية لتنفيذ مشروع الناقل الوطني لا زالت مستمرة مع المطوّر من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي.

وأضاف سلامة أن الوزارة لا تستطيع تحديد موعد بدء تنفيذ المشروع إلا بعد انتهاء المفاوضات مع الشركة المنفّذة.

وأكد سلامة عدم وجود موعد محدد حتى اللحظة للاعلان عن بدء تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المفاوضات تحتاج إلى وقت للاتفاق على التفاصيل الفنية وموعد بدء تنفيذ المشروع.

وأشار سلامة إلى أن بعض الدول المانحة أعلنت دعمها للمشروع.

ولفت سلامة إلى تزايد الطلب على المياه سنويا، خاصة في ظلّ موجات اللجوء التي شهدتها المملكة وزيادة عدد السكان والتغييرات المناخية التي ساهمت في ارتفاع درجات الحرارة