مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة المنار للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع – سايبراكس

وطنا اليوم- وقعت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان مذكرة تفاهم مع شركة المنار للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع – سايبراكس ومقرها المملكة العربية السعودية ممثلة بالمدير التنفيذي المهندسة ريم الزامل ترافقها مدير المبادرات الإقليمية المهندسة ضحى رحاحلة .

وتهدف مذكرة التفاهم للتعاون مشترك في مجال التوعية والتدريب وبناء المهارات والقدرات بالأمن السيبراني للطلبة.

وحضر حفل التوقيع عميد كلية تقنية المعلومات الأستاذ الدكتور قاسم خرما، ونائب العميد للشؤون الأكاديمية / مدير مركز الأمن السبراني الأستاذ الدكتور مصلح أبو الحاج.

ونصت الاتفاقية على توفير فرص تدريب ميداني للطلبة في التخصصات الأكاديمية في شركة سايبراكس ودعوة الطلبة للمشاركة في الندوات وورش العمل التي تعقدها الشركة لبناء القدرات والمهارات والتوعية في مجال الأمن السيبراني والمشاركة في المسابقات التي تقيمها وترعاها الشركة، بالإضافة إلى نشر المقالات في الأمن السيبراني في مجلة سايبراكس المتخصصة في الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة باللغة العربية.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن الجامعة تولي أهمية لتحديث تخصصاتها لتواكب التطورات التكنولوجية، وخاصة التقنية منها وتخصصات مهن المستقبل وتوفير التدريب والتأهيل وتزويد خريجيها بالمهارات اللازمة لدخول المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، لافتًا إلى أن الجامعة كانت السباقة على مستوى الأردن والمنطقة.

وأشار إلى سعي الجامعة لبناء شراكات وعلاقات مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بهدف توفير التدريب والمهارات المتطورة لطلبتها وفي مختلف التخصصات.

وأشادت المهندسة ريم الزامل المدير التنفيذي للشركة بمستوى جامعة عمان الأهلية وثمّنت سعي الجامعة لبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متميزة لطلبتها.

وفي نهاية اللقاء، وبعد التوقيع سلم الأستاذ الدكتور ساري حمدان درع الجامعة التذكاري للمهندسة الزامل تقديراً لزيارة وفد الشركة للجامعة.