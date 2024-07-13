تسمية سميرات نائباً للرئيس التفيذي في أورنج الأردن

وطنا اليوم-أعلنت أورنج الأردن عن تعيين المهندس سامي سميرات نائباً للرئيس التنفيذي مع الاستمرار في أداء مهامه كمدير تنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات وذلك عقب قرار صادر عن الرئيس التنفيذي للشركة فيليب منصور.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من التغييرات الإدارية التي تشهدها أورنج الأردن وتم الإعلان عنها مؤخراً وشملت تسمية رسلان ديرانية عضواً في مجلس الإدارة لشركة الاتصالات الأردنية – Orange الأردن اعتباراً من 1 تموز، بدلاً من معالي الدكتور شبيب عماري بالإضافة إلى تعيين محمد أبو الغنم كمدير تنفيذي للمالية.

وتنسجم هذه التغييرات الإدارية مع مساعي أورنج الأردن ورؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز أدائها من خلال تمكين الكفاءات على جميع المستويات وضمان اتساقها مع خطة الشركة المستقبلية والتي تأتي ضمن السياقات المحلية والإقليمية والعالمية وما تشهده من تغييرات متسارعة في المجال الرقمي.

وتجدر الإشارة إلى أن المهندس سميرات يحمل شهادتي ماجستير في مجال إدارة الأعمال من جامعة نيويورك لتقنية المعلومات (NYIT)، وهندسة الاتصالات. وشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لخدمات نقل البيانات منذ العام 2007، بالإضافة إلى منصب المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في أورنج الأردن والذي عمل من خلاله على تقديم خدمات متقدمة وذات جودة عالية للشركات الأردنية وتمكينها من تحقيق التميز المدعوم بالتكنولوجيا.

وعلى مدار مسيرته المميزة حقق المهندس سميرات إنجازات هامة كانت بمثابة قيمة مضافة لرؤية أورنج الأردن ومسيرتها حيث تقلّد منصب الرئيس التنفيذي لشركة وانادوو عام 2003 حتى تاريخ تبنّيها العلامة التجارية Orange، قبل أن يقود الشركة إلى تحقيق محطات هامة من خلال تغيير العلامة التجارية لشركة Global One، والتي قادها لتكون الموزع الحصري لشركة إيكوانت العالمية للاتصالات، لتصبح وانادوو.

ومن الجدير بالذكر أن المهندس سميرات شغل مناصب قيادية هامة حقق من خلالها نجاحات كبيرة شملت رئيس مجلس إدارة شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة، وعضوية مجلس إدارة كل من بنك القاهرة عمان، وهيئة مركز البيانات الدولي، وشركة Sodetel لبنان، ومجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بالإضافة إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية اليابانية للأسمدة، وعضوية مجلس الإدارة في شركة إدامة كما عيّن مؤخراً ممثلاً لمؤسسة الضمان الاجتماعي في مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية.