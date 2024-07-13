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اليابان تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

13 يوليو 2024
اليابان تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

وطنا اليوم_أعلنت اليابان أنها ستقوم بتقييم شامل للاعتراف بدولة فلسطين، مع الأخذ في الاعتبار “تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط”.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، بحسب وكالة “الأناضول” إنهم يدعمون “حل الدولتين” في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن بلادها تتفهم “هدف الفلسطينيين المتمثل في إقامة دولة مستقلة” وأنها تدعم جهود فلسطين لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت “فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، نريد الاستمرار في معالجة هذه القضية بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار كيفية دفع عملية السلام”.


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