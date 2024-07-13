الميثاق الوطني ينظم لقاءات لتعزيز المشاركة السياسية في محافظتي المفرق وإربد

وطنا اليوم_المفرق 13 تموز 2024_في إطار جهود حزب الميثاق الوطني لتعزيز الوعي السياسي وتحفيز المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قام رئيس المجلس الاستشاري للحزب، مازن القاضي، بجولة من اللقاءات الحوارية في محافظتي المفرق وإربد.

بدأت الجولة في المفرق يوم السبت الموافق 6 تموز، حيث التقى القاضي بدعوة كريمة من عشيرة العمور، نخبة من أبناء قبيلة العمور.

وفي نفس اليوم، وبدعوة كريمة من السيد عيادة عاصي أبو دخانيين العنزي، وبحضور الشيخ ثامر بن سمير العنزي، التقى القاضي نخبة من أبناء قبيلة عنزة وأبناء المنطقة.

الى ذلك، ففي يوم الجمعة الموافق 12 تموز، وبدعوة كريمة من عشيرة النعيم، التقى القاضي نخبة من أبناء العشيرة في منزل السيد علي عدوان النعيمي في محافظة إربد.

كما التقى في اليوم ذاته، الجمعة، وبدعوة كريمة من عشيرة العفادله، نخبة من أبناء العشيرة في منزل السيد محمد سليم العفادله في محافظة إربد.

في جميع اللقاءات، دارات نقاشات حول قانون الانتخاب والأحزاب، حيث شدد القاضي على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وأهمية الأحزاب السياسية في تنظيم الحياة السياسية وتعزيز العملية التنمية والاصلاح.

وتناول القاضي، خلال اللقاءات الحوارية، محور قانون الانتخاب والأحزاب بشكل موسع، مؤكدًا على أهمية هذه القوانين في تعزيز الديمقراطية في البلاد.

وحث القاضي الحضور على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه كل فرد في تحقيق التغيير المطلوب.

وأكد ايضا رئيس استشاري الميثاق في جميع اللقاءات على أن المشاركة في الانتخابات هي حق وواجب على كل مواطن، مشددًا على ضرورة أن يكون لكل مواطن دور في العملية الانتخابية، ليس فقط من خلال التصويت ولكن أيضًا من خلال المشاركة الفعالة في الأنشطة السياسية والاجتماعية.

وأشار القاضي إلى أن الحزب سيواصل تنظيم مثل هذه اللقاءات في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها حزب الميثاق الوطني بهدف رفع مستوى الوعي السياسي بين المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.