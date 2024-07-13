بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

118 دولة تنضم إلى مبادرة أردنية لدعم الأونروا

منذ 22 ثانية
118 دولة تنضم إلى مبادرة أردنية لدعم الأونروا

وطنا اليوم_عمان – أعلنت 118 دولة عن انضمامها إلى مبادرة أردنية تهدف إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان، حيث تم التأكيد على أهمية دور الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

تسعى المبادرة الأردنية إلى تعزيز التمويل والمساعدات التي تقدمها الأونروا لضمان استمرار توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها المختلفة.

وأكدت الدول المنضمة إلى المبادرة التزامها بدعم الأونروا في مواجهة التحديات المالية التي تواجهها، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان استدامة الخدمات المقدمة للاجئين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأعربت الأونروا عن شكرها وتقديرها للأردن والدول المشاركة في هذه المبادرة، مؤكدة أن الدعم الدولي المتواصل يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرار عملها وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين الفلسطينيين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:18

الحوثي: استهداف سفينة مرتين بالبحر الأحمر وباب المندب

00:15

الملك يختتم مشاركته في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأمريكية

23:12

الدفاع المدني ينقذ خمسة أشخاص علقوا بمقطع صخري في إربد

23:00

الرهان على التجربة الحزبية (٢)…الاردن والمرحلة الجديدة

21:52

إضاءات على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024

20:45

القبض على مصنف خطير في الشونة الجنوبية

20:32

في غزة فقط ووسط العدوان.. طالب يناقش رسالة الدكتوراه من منزله المدمر

20:25

كرة الثلج تتدحرج سريعا.. سلاح التبرعات يهدد مسيرة بايدن

19:49

تعرفوا على مستوى المعيشة في العاصمة الأردنية عالميا وعربية

19:41

الشرطة السودانية تأمر جميع الأجانب بمغادرة الخرطوم

19:30

الملكة رانيا تنشر صورة مميزة مع الغوالي

19:24

الأردن : عجز ميزانية الأونروا وصل لمستويات غير مسبوقة

وفيات
وفيات الجمعة 12-7-2024وفيات الخميس 11-7-2024وفيات الأربعاء 10-7-2024وفيات الثلاثاء 9-7-2024المحامي رفعت الطويل يتقبل التعازي بوفاة نجل شقيقة الثلاثاء