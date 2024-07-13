118 دولة تنضم إلى مبادرة أردنية لدعم الأونروا

وطنا اليوم_عمان – أعلنت 118 دولة عن انضمامها إلى مبادرة أردنية تهدف إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان، حيث تم التأكيد على أهمية دور الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

تسعى المبادرة الأردنية إلى تعزيز التمويل والمساعدات التي تقدمها الأونروا لضمان استمرار توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها المختلفة.

وأكدت الدول المنضمة إلى المبادرة التزامها بدعم الأونروا في مواجهة التحديات المالية التي تواجهها، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان استدامة الخدمات المقدمة للاجئين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأعربت الأونروا عن شكرها وتقديرها للأردن والدول المشاركة في هذه المبادرة، مؤكدة أن الدعم الدولي المتواصل يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرار عملها وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين الفلسطينيين.