الحوثي: استهداف سفينة مرتين بالبحر الأحمر وباب المندب

وطنا اليوم_أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، استهداف سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بصواريخ بحرية وطائرات مسيرة، قالت إنها “انتهكت” الحظر الذي تفرضه على دخول الموانئ الإسرائيلية.

جاء ذلك وفق بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع، تابعه مراسل الأناضول.

وقال سريع: “نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية (بالجماعة) عملية عسكرية مشتركة”.

وأوضح أن العملية “استهدفت سفينة (charysalis) مرتين إحداها في البحر الأحمر والثانية في باب المندب، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة”.

وأضاف أن استهداف السفينة جاء نتيجة “انتهاك الشركة المالكة لها (لم يذكرها) قرار (الجماعة) حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأكد أن “عمليات القوات المسلحة لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي)، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

ولم يصدر رد فوري من الشركة المالكة أو المشغلة للسفينة حتى الساعة 20:20 (ت.غ)، كما لم تعلق الولايات المتحدة أو بريطانيا على تصريحات سريع.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.