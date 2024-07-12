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الحجاج ؛ القطاع التعليمي بحاجة إلى اعادة تقييم

منذ 7 ثواني
الحجاج ؛ القطاع التعليمي بحاجة إلى اعادة تقييم

وطنا اليوم_أكد الدكتور زياد الحجاج امين عام حزب البناء والعمل أن النظام التعليمي في الاردن تراجع خلال السنوات الأخيرة ، وأصبح الاردن يحتل مرتبة متأخرة في المستوى التعليمي .

واضاف الحجاج خلال لقاء مع قيادات تربوية في مقر الحزب ، أن النظام التعليمي في الاردن يحتاج إلى ثبات التشريعات ، وان كثرة التعديلات والتجارب وتغيير المناهج أدى إلى ضعف واضح في المنظومة التربوية بأكملها .
الدكتور عوده ابو ريشه رئيس لجنة التطوير التربوي أكد خلال مداخلته أن إعادة النظر بسياسة التعليم أصبح ضرورة ، لنصل إلى اجيال مؤهلة علميا واكاديميا ، بعد أن أصبح التعليم محطة تجارب .
كما طالب بإعادة النظر بامتحان الثانوية العامة .
كما تحدث خلال اللقاء مجموعة من القيادات التربوية ومدراء المدارس والمعلمين ، تركزت في مجملها على النهوض بقطاع التعليم.
وطالب الحضور الحزب أن يتبنى المطالب التربوية التي ترفع من سوية العملية التعليمية.


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