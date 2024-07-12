الحجاج ؛ القطاع التعليمي بحاجة إلى اعادة تقييم

وطنا اليوم_أكد الدكتور زياد الحجاج امين عام حزب البناء والعمل أن النظام التعليمي في الاردن تراجع خلال السنوات الأخيرة ، وأصبح الاردن يحتل مرتبة متأخرة في المستوى التعليمي .

واضاف الحجاج خلال لقاء مع قيادات تربوية في مقر الحزب ، أن النظام التعليمي في الاردن يحتاج إلى ثبات التشريعات ، وان كثرة التعديلات والتجارب وتغيير المناهج أدى إلى ضعف واضح في المنظومة التربوية بأكملها .

الدكتور عوده ابو ريشه رئيس لجنة التطوير التربوي أكد خلال مداخلته أن إعادة النظر بسياسة التعليم أصبح ضرورة ، لنصل إلى اجيال مؤهلة علميا واكاديميا ، بعد أن أصبح التعليم محطة تجارب .

كما طالب بإعادة النظر بامتحان الثانوية العامة .

كما تحدث خلال اللقاء مجموعة من القيادات التربوية ومدراء المدارس والمعلمين ، تركزت في مجملها على النهوض بقطاع التعليم.

وطالب الحضور الحزب أن يتبنى المطالب التربوية التي ترفع من سوية العملية التعليمية.