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ارتقاء 4 عمال إغاثة دولية بقصف إسرائيلي غربي خانيونس

منذ 6 ثواني
ارتقاء 4 عمال إغاثة دولية بقصف إسرائيلي غربي خانيونس

وطنا اليوم:استشهد أربعة من العاملين في مؤسسة الخير الدولية، جراء قصف الاحتلال مخزنا يضم مساعدات إغاثية في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد مواطن، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على الحي السعودي غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة
وقصف الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، بشكل عنيف، مدينة رفح، بالتزامن مع نسف مربعات سكنية في حي تل السلطان غرب رفح.


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