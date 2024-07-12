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الأمم المتحدة: غزة تواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال

منذ 20 ثانية
الأمم المتحدة: غزة تواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال

وطنا اليوم:قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن “قطاع غزة على عتبة فقدان جيل كامل من الأطفال” بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
جاء ذلك على لسان جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالأونروا، في منشور عبر “إكس”، الجمعة، حيث أوضحت أن أكثر من “600 ألف طفل في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس منذ بدء الحرب الإسرائيلية”.
وأشارت إلى إغلاق عدد كبير من المدارس، وتحول مدارس أونروا إلى ملاجئ للنازحين.
وأضافت: “هذا يعني أنه إذا استمرت هذه الحرب سنواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال”.
وأكدت على الوقت الذي يغيب فيه الأطفال عن المدرسة سيجعل من الصعب تلافي خسائرهم في التعليم، داعية إلى وقف إطلاق النار من أجل هؤلاء الأطفال.


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