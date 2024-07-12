الداخلية الكويتية تؤكد سحب جوازات البدون

وطنا اليوم:أصدرت وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح، قرارا بوقف إصدار جوازات فئة “البدون”، والمتعارف عليها في الكويت باسم “جوازات المادة 17”.

وقالت وكالة الأنباء “كونا”؛ إن الصباح أصدر تعليمات بوقف إصدار جوازات فئة البدون “مادة 17” حتى إشعار آخر.

وذكرت صحيفة “القبس”، أن التعليمات ستشمل سحب الجوازات من البدون المغادرين للبلاد والقادمين إليها في جميع المنافذ.

واستثنى القرار بعض الحالات المتعلقة بالعلاج، والدراسة في الخارج، كما ستضع وزارة الداخلية آلية جديدة لإصدار جوازات “مادة 17” لبعض الحالات التي تنطبق عليها الشروط القانونية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية.

وجواز السفر الرمادي “مادة 17” يُمنح لفئة غير محددي الجنسية “البدون” أو “أهل بادية الكويت”؛ بشروط، من بينها الدراسة أو العلاج، وتُصرف في أوقات معينة. ولا يحمل صفات الجواز

الكويتي (الأزرق)، مثل حق الدخول لدول مجلس التعاون الخليجي إلا بتأشيرة، كما لا يحظى بالإعفاء من الحصول على التأشيرات للدول التي تُسقطها عن مواطني الكويت.

وأثار القرار جدلا واسعا، لا سيما أنه يأتي في موسم الصيف الذي يضطر فيه بعض البدون إلى زيارة أبنائهم المغتربين في الخارج.

ويطالب البدون وعددهم يتخطى أكثر من 100 ألف نسمة، بحل نهائي لأوضاعهم، إما عبر منحهم الجنسية، أو إقامات دائمة.

فيما تقول السلطات الكويتية؛ إنها تعمل على التدقيق أولا في ملفات البدون، حيث أن نسبة منهم قدموا من خارج البلاد، وادعوا أنهم كويتيو الأصل.