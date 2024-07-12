تحويل حركة المركبات القادمة من السادس باتجاه الخامس

وطنا اليوم:أكدت إدارة السير المركزية أن الطريق الواصل من نفق الخامس باتجاه الرابع، يشهد أعمال صيانة، الأمر الذي أدى لتحويل حركة المركبات القادمة من السادس باتجاه الخامس إلى كتف الدوار .

وقالت أن مجموعات إدارة السير تتواجد في الموقع للتعامل مع الحركة المرورية، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .