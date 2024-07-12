الميثاق يدعو للتفريق بين الغث والسمين وعدم إطلاق التعميمات

وطنا اليوم_عمان 12 تموز 2024 //

أكد حزب الميثاق الوطني احترامه الكامل والعميق لكافة الاراء والأفكار التي يتم تداولها بشأن الاحزاب السياسية ويعتبر ذلك جزءً من حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور وحرستها القوانين، ولكنه بذات الوقت يدعو لتوخي الدقة وعدم إطلاق تعميمات قد تساوي بين الغث والسمين في بعض ممارساتها الحزبية.

وأشار حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم أن بعض السياسيين والمتابعين الذين نحترم يطلقون التعميمات في الحديث عن بعض ما يتداول من ممارسات حزبية غير مقبولة مثل تخصيص أثمان لمقاعد على القائمة الوطنية الحزبية، حيث أن هذه التعميمات فيها ظلم كبير للأحزاب التي انتهجت الشفافية والمصداقية نبراساً لها عندما قررت قوائمها.

وان كان هناك فئة قليلة او حزب ما قد انتهج هذا الاسلوب فلا يجوز تعميم الاتهامات وتشويه المسيرة الحزبية والاصلاح السياسي ونحن في حزب الميثاق حريصون اشد الحرص على التنافس القائم على اسس نزيهة وبعيدا عن اي شبهات للمال السياسي الاسود شأننا في ذلك شأن الغالبية العظمى من الاحزاب الأردنية.

وختم حزب الميثاق البيان بالتأكيد على إيمانه العميق بقدرة الرأي العام والناخب الواعي بالتفريق وعدم التصويت للأحزاب التي تمارس هذا النوع من السلوك الذي هو مخالف لابسط قواعد العمل الحزبي النزيه والشريف والمؤسسي والذي يعتز الميثاق أنه ديدن عمله الدائم.