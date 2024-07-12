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استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على الأردن

منذ 23 ثانية
استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على الأردن

وطنا اليوم:يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على الأردن الجمعة، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة بنحو (2-3) درجات مئوية، مع بقاء الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً لفترة قصيرة.
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة السبت، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة في أغلب المناطق، ويسود طقس صيفي عادي في معظم المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة وتكون مثيرة للغبار أحياناً.
كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة الأحد، مع بقاء الطقس صيفيا عاديا في معظم المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط.
يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الاثنين، ليصبح الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة


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