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تحذير جديد.. فيروس كورونا لا يزال يحصد أرواح 1700 شخص أسبوعياً في أنحاء العالم

منذ 21 ثانية
تحذير جديد.. فيروس كورونا لا يزال يحصد أرواح 1700 شخص أسبوعياً في أنحاء العالم

وطنا اليوم:لا يزال فيروس كورونا كوفيد-19 يودي بحياة نحو 1700 شخص أسبوعياً في أنحاء العالم، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية، داعية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة لمواصلة تلقي اللقاح ضد الفيروس.
من جهته حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من خطورة تراجع الحماية عبر اللقاحات.
وقال في مؤتمر صحفي إنه رغم استمرار تسجيل وفيات، إلا أن البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وهما من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة.
وأضاف أن المنظمة توصي بأن يتلقى الأشخاص في الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة لقاح كوفيد-19 في غضون 12 شهراً من آخر جرعة لهم”.
وأُبلغت منظمة الصحة العالمية بأكثر من سبعة ملايين وفاة بسبب فيروس كورونا، وإن كان يُعتقد أن الحصيلة الحقيقية للجائحة أعلى بكثير.


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