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هفوة ثانية لبايدن خلال ساعات.. نائب الرئيس ترامب

منذ 7 ثواني
هفوة ثانية لبايدن خلال ساعات.. نائب الرئيس ترامب

وطنا اليوم:هفوة جديدة وقع فيها الرئيس الأميركي جو بايدن، هي الثانية خلال ساعات قليلة، خلال كلمته المرتقبة في واشنطن الخميس.
وأشار بايدن بشكل صادم، إلى نائبته كامالا هاريس، باسم “ترامب”.
وقال بايدن: “لم أكن لأختار نائب الرئيس ترامب لتكون في هذا المنصب لو لم تكن مؤهلة”.
وتأتي زلة اللسان الكارثية هذه بعد ساعات قليلة من إشارته إلى الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بـ”الرئيس بوتين”.
وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن طريق الخطأ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه “الرئيس بوتين”، وسط دهشة الحضور، قبل أن يصحح نفسه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن.
وقال بايدن في إشارة إلى زيلينسكي قبل أن يصحح نفسه “والآن أريد أن أنقل الكلمة إلى رئيس أوكرانيا، الذي يتمتع بنفس القدر من الشجاعة والتصميم، أيها السيدات والسادة، الرئيس بوتين”.
وتدارك بايدن الموقف بعدها بعدة ثوان، وعاد للمنصة وقال “الرئيس زيلينسكي. أنا أركز بشدة على هزيمة بوتين”.
وسخر المرشّح الجمهوري دونالد ترامب، الخميس، من المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس جو بايدن وارتكب خلاله زلّة لسان سبقتها أيضا هفوة أخرى.
وقال ترامب على شبكته “تروث سوشال”، “عمل جيّد يا جو”. ومن المقرّر أن يتواجه المرشّحان خلال الانتخابات الرئاسيّة في نوفمبر.


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