بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل ضابط شمال إسرائيل وحريق بالجولان جراء صاروخ أطلق من سوريا

منذ 44 ثانية
مقتل ضابط شمال إسرائيل وحريق بالجولان جراء صاروخ أطلق من سوريا

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة مقتل ضابط خلال القصف المتبادل على الجبهة الشمالية، في حين اندلع حريق في الجولان السوري المحتل جراء سقوط صاروخ أطلق من سوريا.
وذكرت صحيفة هآرتس أن الضابط في الكتيبة 9308 التابعة للواء “ألون”، ومن سكان مدينة نتانيا، وقالت إنه قتل جراء انفجار مسيّرة أطلقت من لبنان قرب كيبوتس كابري في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.
من جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المجلس الإقليمي التابع لهضبة الجولان، قوله إن صاروخا أطلق من الأراضي السورية نحو جنوب الجولان في منطقة مفرق الداليت، وتسبب بحريق في المكان.
ولم تذكر الصحيفة إذا ما وقعت إصابات جراء الحريق.
كما لم يصدر تعقيب فوري من فصائل في سوريا أو النظام السوري الذي يتعرض بين الفينة والأخرى لغارات إسرائيلية تستهدف قواته إلى جانب قوات إيرانية داخل الأراضي السورية.
ونادرا ما يرصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من الأراضي السورية نحو الجولان، لكن حزب الله في جنوب لبنان، أعلن عدة مرات استهداف عدد من الأهداف الإسرائيلية في الجولان.
ومساء أمس، أعلن حزب الله مهاجمة 9 أهداف إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان، في حين قصف الجيش الإسرائيلي قرى جنوب لبنان ومباني قال إن الحزب يستخدمها.
وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، دعما لقطاع غزة، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:42

زلة جديدة.. بايدن يخطئ في قمة الناتو ويعطي الكلمة للرئيس بوتين بدلاً من زيلينسكي

06:05

الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة

05:09

“حماس”: لم يبلغنا الوسطاء حتى الآن بأي جديد

04:06

استطلاع إسرائيلي: أغلبية يعارضون التخلي عن فيلادلفيا

03:41

أردوغان لا يستبعد لقاء الأسد في دولة ثالثة

03:10

غالانت يطالب بتحقيق يشمله مع نتنياهو وهاليفي بشأن هجوم 7 أكتوبر

02:13

الطويسي: قرارات لا تصب في صالح استقلالية الجامعات

01:11

إعلام عبري: اشتباه بتسلل بطائرة شراعية في مستوطنات غلاف غزة

00:15

توضيح مهم من الضمان الاجتماعي للأردنيين بشأن حساب الإدخار وتأمين بدل التعطل

00:00

الحموري يكرم الفريق الطبي العائد من غزة ويثمن دور القوات المسلحة

23:05

بسبب أوامر الإجلاء.. تحذير أممي من تفاقم معاناة سكان غزة

21:49

15 إصابة بحادث تدهور حافلة بمنطقة نزول صافوط

وفيات
وفيات الخميس 11-7-2024وفيات الأربعاء 10-7-2024وفيات الثلاثاء 9-7-2024المحامي رفعت الطويل يتقبل التعازي بوفاة نجل شقيقة الثلاثاءوفيات الاثنين 8-7-2024