مقتل ضابط شمال إسرائيل وحريق بالجولان جراء صاروخ أطلق من سوريا

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة مقتل ضابط خلال القصف المتبادل على الجبهة الشمالية، في حين اندلع حريق في الجولان السوري المحتل جراء سقوط صاروخ أطلق من سوريا.

وذكرت صحيفة هآرتس أن الضابط في الكتيبة 9308 التابعة للواء “ألون”، ومن سكان مدينة نتانيا، وقالت إنه قتل جراء انفجار مسيّرة أطلقت من لبنان قرب كيبوتس كابري في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

من جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المجلس الإقليمي التابع لهضبة الجولان، قوله إن صاروخا أطلق من الأراضي السورية نحو جنوب الجولان في منطقة مفرق الداليت، وتسبب بحريق في المكان.

ولم تذكر الصحيفة إذا ما وقعت إصابات جراء الحريق.

كما لم يصدر تعقيب فوري من فصائل في سوريا أو النظام السوري الذي يتعرض بين الفينة والأخرى لغارات إسرائيلية تستهدف قواته إلى جانب قوات إيرانية داخل الأراضي السورية.

ونادرا ما يرصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من الأراضي السورية نحو الجولان، لكن حزب الله في جنوب لبنان، أعلن عدة مرات استهداف عدد من الأهداف الإسرائيلية في الجولان.

ومساء أمس، أعلن حزب الله مهاجمة 9 أهداف إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان، في حين قصف الجيش الإسرائيلي قرى جنوب لبنان ومباني قال إن الحزب يستخدمها.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، دعما لقطاع غزة، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.