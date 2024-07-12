زلة جديدة.. بايدن يخطئ في قمة الناتو ويعطي الكلمة للرئيس بوتين بدلاً من زيلينسكي

وطنا اليوم_

خلال قمة الناتو الأخيرة، ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن زلة جديدة حيث أخطأ وأعطى الكلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدلاً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. الحادثة أثارت موجة من التعليقات والتساؤلات حول تركيز الرئيس بايدن خلال القمة، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

على الرغم من الخطأ، استمر اللقاء وعاد الرئيس بايدن لتصحيح خطأه، مؤكداً دعمه لأوكرانيا والتزام الناتو بمساندتها في مواجهة العدوان الروسي. هذه الزلة تأتي ضمن سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها بايدن خلال فترات سابقة، مما يعزز القلق حول أدائه في مثل هذه الاجتماعات الدولية الهامة.