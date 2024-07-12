أردوغان لا يستبعد لقاء الأسد في دولة ثالثة

وطنا اليوم_ صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يستبعد إمكانية لقاء الرئيس السوري بشار الأسد في دولة ثالثة. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي، حيث أشار أردوغان إلى أن هناك احتمالية لعقد هذا اللقاء إذا كانت الظروف مواتية ومناسبة.

أردوغان أكد على أن تركيا تسعى دائماً للحوار والتفاوض من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن أي لقاء مستقبلي مع الأسد سيكون في إطار الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الأزمات الإقليمية.

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده مستعدة للتعاون مع كافة الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم في سوريا، مشدداً على أهمية التنسيق مع الحلفاء والشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف.