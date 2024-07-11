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توضيح مهم من الضمان الاجتماعي للأردنيين بشأن حساب الإدخار وتأمين بدل التعطل

منذ 16 ثانية
توضيح مهم من الضمان الاجتماعي للأردنيين بشأن حساب الإدخار وتأمين بدل التعطل

وطنا نيوز / كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عدد حالات الصرف من تأمين بدل التعطل عن العمل منذ تطبيقه في عام 2011 وحتى نهاية العام 2023، كذلك أوضحت بشأن حساب الإدخار للمؤمن عليهم.

وبين الناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود المعايطة، أن عدد حالات صرف رواتب بدل التعطل بلغ قرابة المليون و58 ألف حالة لمؤمن عليهم.

وأكد في تصريحات صحفية، أن إيرادات تأمين بدل التعطل تعتبر حسابا إدخاريا واستثماريا للمؤمن عليه، مشيرا إلى المؤسسة تعيد كافة المدخرات إلى المؤمن من عائدها الاستثماري في حال عدم اللجوء لصرف بدلات تعطل عن العمل أثناء شموله عند تسوية حقوقه التأمينية. رؤيا

وأوضح أن القانون أجاز السحب من الرصيد لغايات تعليم الأبناء أو العلاج، مشيرا إلى أن سلف الضمان الاجتماعي للمؤمن عليهم تم إيقافها بعد الانتهاء من جائحة كورونا.

ولفت المعايطة، إلى أن تأمين بدل التعطل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، فيما يشترط للاستفادة من هذا البدل أن يكون للمؤمن عليه 36 اشتراكا بالضمان الاجتماعي وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، وأن لا يكون قد بلغ سن الـ60 بالنسبة للذكر و55 بالنسة للأنثى، وأن يكون متعطلا عن العمل عند التقدم بطلب الحصول على البدل.

وبين أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتبارا من بداية الشهر التالي لتقديم المؤمن عليه طلب صرف البدل، مشيرا إلى أن عدد الصروفات للمؤمن عليه المستحق لبدل التعطل تصل إلى 3 أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من 180 اشتراكا و6 أشهر في حال كان للمؤمن عليه 180 اشتراكا فأكثر، بحيث يصرف عن الشهر الأول 75 بالمئة والشهر الثاني 65 بالمئة والشهر الثالث 55 بالمئة، و45 بالمئة للأشهر الرابع والخامس والسادس، وذلك من آخر أجر كان مشمولا بالضمان.


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