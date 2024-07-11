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الطويسي: قرارات لا تصب في صالح استقلالية الجامعات

منذ ساعة واحدة
الطويسي: قرارات لا تصب في صالح استقلالية الجامعات

وطنا اليوم_ اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عادل الطويسي، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التعليم العالي لا تصب في مصلحة استقلالية الجامعة.

 

وكتب الطويسي في منشور له عبر موقع “فيسبوك”، “قرارات لاتصب في صالح استقلالية الجامعات، ” توحيد معدلات القبول، توحيد التقويم السنوي،توحيد….؟”.

 

وكان مجلس التعليم العالي، قرر في جلسته التي عقدها، أمس الأربعاء، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة “الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي الأردنية للعام الجامعي القادم 2024-2025.


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