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غالانت يطالب بتحقيق يشمله مع نتنياهو وهاليفي بشأن هجوم 7 أكتوبر

منذ 4 ثواني
غالانت يطالب بتحقيق يشمله مع نتنياهو وهاليفي بشأن هجوم 7 أكتوبر

وطنا اليوم_ طالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، بإجراء تحقيق يشمله مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، جراء الفشل خلال هجوم مقاتلين فلسطينيين على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في تخريج دورة عسكرية للضباط، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية (خاصة).

 

وقال غالانت: “هناك حاجة إلى لجنة تحقيق رسمية للتحقيق معنا جميعًا، بما في ذلك أنا ورئيس الوزراء”.

 

وأضاف وسط تصفيق الجمهور: “نحن بحاجة إلى تحقيق على المستوى الوطني يوضح الحقائق.. لجنة تحقيق حكومية”.

 

كما طالب بأن “تكون لجنة التحقيق موضوعية، وعليها أن تحقق معنا جميعا: الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية، عليها أن تتحقق مني، وعليها أن تتحقق من رئيس الوزراء ورئيس الأركان”.

 

ولم يصدر تعقيب فوري من مكتب نتنياهو أو هاليفي، بشأن دعوة غالانت، للتحقيق معهما حتى الساعة 18:30 (ت.غ).

 

وفي وقت سابق الخميس، أقر الجيش الإسرائيلي في تقرير رسمي، بفشله في حماية مستوطنة “بئيري” المحاذية لقطاع غزة، خلال الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلون فلسطينيون.


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