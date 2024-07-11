الحموري يكرم الفريق الطبي العائد من غزة ويثمن دور القوات المسلحة

وطنا اليوم_ قام الدكتور فوزي الحموري رئيس مبادرة صحة غزة في الأردن والشرق الأوسط ومدير المستشفى التخصصي بتكريم الفريق الطبي المكون من أطباء وممرضين من الأردن وسلطنة عمان ومن استراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية الذي كان يعمل متطوعاً في مستشفيات شمال قطاع غزة منذ قرابة الشهر وبعد انتهاء مهمتهم في دعم وإسناد الأطباء هناك في إجراء العمليات للجرحى والمصابين المدنيين في القطاع، حيث جرى التكريم في المستشفى التخصصي يوم أمس الأربعاء وبحضور واسع من أعضاء المنظمات الصحية والانسانية والأطباء، والممرضين والإعلاميين.

وقد ثمن الحموري في كلمته التي ألقاها بالمناسبة الجهود العظيمة التي قام بها الفريق واصفاً الأطباء والممرضين بالأبطال الذين جاؤوا من مختلف دول العالم واصفاً أرض الأردن بالعضد الذي لا يميل عن إسناد أشقائه المكلومين على أرض فلسطين لا سيما وأن أصبح الأردن أرض التئام وانطلاق للمنظمات الانسانية الدولية والفرق الطبية التي تهبّ لمد يد العون للأشقاء في قطاع غزة، موضحاً بأن ما تقوم به الفرق الطبية في إنقاذ مئات الأرواح من المدنيين العزل، ووضعوا أرواحهم على أكفهم وذهبوا الى أرض غزة التي تتعرض لعدوان غاشم من جيش لا يحترم قانونا ولا معاهدات ولا أعراف ويقوم بمهاجمة الأماكن التي يفترض أن تكون آمنة مثل المستشفيات والملاجئ والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس لا بل يستهدف المدارس والملاجئ التابعة للأونروا.