بسبب أوامر الإجلاء.. تحذير أممي من تفاقم معاناة سكان غزة

وطنا اليوم_حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة لأوامر الإجلاء التي صدرت عن السلطات الإسرائيلية. وجاء في بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA) أن أوامر الإجلاء قد تؤدي إلى زيادة معاناة السكان المدنيين في غزة، الذين يعيشون بالفعل تحت ظروف صعبة جراء الحصار المستمر والنزاعات المتكررة.

أشار البيان إلى أن أوامر الإجلاء قد تؤدي إلى نزوح جماعي، مما يزيد من الضغوط على الموارد المحدودة والمتاحة في القطاع. كما أبدى المكتب قلقه بشأن قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة الضرورية في ظل هذه الظروف المتدهورة.

وطالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. وأكدت على أهمية تأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين في غزة.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في القطاع. وأكد على ضرورة إيجاد حلول سلمية ومستدامة للصراع المستمر، مشدداً على أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى.

يذكر أن قطاع غزة يعاني من حصار مستمر منذ سنوات، أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان، وزاد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية الدولية.