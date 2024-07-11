الأمانة تنهي عقدًا لإدارة نظام وتتبع سيارات التكسي

وطنا اليوم:صادق مجلس أمانة عمان الكبرى في جلسته التاسعة العادية لعام 2024 اليوم الخميس برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة على توقيع عدد من الاتفاقيات.

فقد قرر المجلس الموافقة على توقيع اتفاقية التمويل (المنحة) مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي حيث ستقدم الوكالة مساهمة مالية للامانة بقيمة 240 الف يورو لاستخدامها في مبادرات وحملات التوعية البيئية ومشاريع الفرز ضمن مشروع ادارة النفايات الصلبة .

كما صادق المجلس على توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لتحريج الاراضي الحرجية الجرداء ضمن حدود الامانة والعائدة ملكيتها للوزارة تحقيقاً للتشاركية في المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة وشجيرة خلال عشر سنوات .

ووافق المجلس على تجديد الاتفاقية مع الاتحاد النوعي للدواجن داخل حدود الامانة، وانهاء العقد مع شركة باب القمر لادارة المواقع الإلكترونية بخصوص مشروع خدمة توريد وتركيب وتشغيل وادارة نظام الاتصال والتتبع لسيارات التكسي ضمن حدود الامانة واعادة كفالة حسن التنفيذ .

كما صادق المجلس على تعديل الاتفاقية مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ووزارة الادارة المحلية ووزارة البيئة ضمن مشروع ادارة النفايات الصلبة في الاردن .